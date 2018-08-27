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КВН разочаровал поклонников

Кадр youtube.com
Номер одной из команд вызвал бурю недовольства в Сети

Его показали иркутские "Раисы", после чего "Ансамбль "Искандерушки" попал в интернет. На сцене девушки в черных платьях и колпаках изображали ракеты "Искандер" и "Тополь-М", а ведущая сказала, что им единственным "для вылета из Калининграда не нужен шенген".

Интернет-пользователи раскритиковали номер, показанный год назад. "Как это вышло в высшую лигу? Мозги вытекают от современного КВН", "Вижу "Раис" – сразу переключаю канал". "Включил, выключил. Ничего не понял. Что это было?", "Более бездарных, тупых и несмешных женских команд КВН не видел",﻿ – возмутились они.

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Некоторые заявили, что "после получения этим ансамблем шенгена погибнут миллионы людей, и то, что прилетит в ответ, сотрет все в пепел", и это не "повод шутить и плясать на сцене".

"Да, конечно, война это о-о-очень смешно и весело, и людей на войне убивают, это тоже смешно (нет)", "Если представить себя иностранцем и посмотреть, над чем русские смеются, то выглядит все печально, не сказать омерзительно. Лучше туалетный юмор, чем такой", "Стыдно! Просто стыдно! Опаскудился КВН!"﻿ – заявили подписчики.

Одни потребовали: "Не выкладывайте больше "Раис", пожалуйста. Уши вянут, глаза готов выколоть", "Пожалуйста, пусть они выиграют и НАВСЕГДА ИСЧЕЗНУТ ИЗ КВН! "Раисы" – самый большой позор КВН, за все время его существования. И добавили: "Деградация КВН как она есть", "Раисы" – раковая опухоль КВН﻿".

Полина ДОРОЖКИНА
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