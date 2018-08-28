Умер еще один актер из "Убойной силы"
Тоомас Креэн ушел из жизни 26 августа. А известно об этом стало только теперь. Причина смерти пока не известна.
Где и когда пройдет прощание с актером, пока не сообщается, пишет "Национальная служба новостей".
Тоомас Креэн родился в 1959 г. в Эстонии. В 1982-м окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности "режиссёр".
Много лет играл на сцене Эстонского кукольного театра.
Зрители знают его по ролям в кино. Он снялся в таких известных фильмах, как "Убойная сила" и "Исаев".
С актерами первого сериала в последнее время творится неладное. Не так давно один из них попал в больницу в тяжелом состоянии. У Евгения Леонова-Гладышева произошло кровоизлияние в мозг.
Ранее стало известно, что скончался другой актер, сыгравший роль в сериале "Убойная сила". Народный артист России Леонид Неведомский умер в Санкт-Петербурге в июне.
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