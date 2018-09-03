Ротару сделали неудачную операцию

Известная певица оказалась на грани жизни и смерти

Артистка неизменно отвечает на вопрос о своей красоте, что так свежо и молодо выглядеть ей помогает любовь. Однако, как выяснилось, София Михайловна недоговаривает. К ее внешнему виду приложили руки, вернее, скальпели и пластические хирурги. Только не все их старания принесли пользу.

За то время, что директором у Ротару была Ольга Коняхина, народная артистка несколько раз ложилась под нож в элитной клинике Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из программы "Ты не поверишь!".

Некоторые операции прошли неудачно. Однажды певица потеряла много крови, и могло произойти страшное.

"Ротару не делает операции каждые два года, ну, может лет в пять-шесть – одну. Однажды, еще до нашего знакомства, знаю, у нее была неудачная операция. Там что-то повредили, и никак не могли кровь остановить", – рассказала в эфире Коняхина.

Однако в следующий раз артистка "пошла к тому же врачу, и все вроде стало нормально". По словам Ольги, София Михайловна делала круговую подтяжку лица и очень четко понимает, что с этим нельзя переборщить. У Ротару "все правильно: у нее просто красивое лицо и всегда примерно в одном возрасте", – добавила бывшая директор артистки.

А потом раскрыла секрет стройной фигуры Ротару. По ее словам, певица придерживается строгой диеты. Одно из блюд меню Софии Михайловны – суп на овощах, сваренный из сельдерея, морковки, помидора.

О недавнем случае, произошедшем с певицей в Уфе, – ей стало плохо, и она попала в реанимацию – Коняхина сказала, что, возможно, это был голодный обморок. То, что причиной обморока Ротару стал туберкулез, как предположили в некоторых СМИ, бывшая директор не воспринимает всерьез. Она пояснила, что София Михайловна много лет мучается приступами астмы и всегда возит с собой ингалятор, в который дышит перед выходом на сцену.

Ольга Коняхина десять лет была директором Софии Ротару, напоминает StarHit. В 2008 г. певица обвинила ее в мошенничестве, был суд, и женщину приговорили к шести годам тюремного заключения. Через три года и три месяца она вышла на свободу и решила написать книгу "Калина красная" – путь к свободе!".

Между тем сама артистка полна оптимизма. Она поместила в соцсети новое фото и сопроводила его словами из своей песни. На снимке улыбающаяся София Михайловна в бейсболке прильнула к плечу молодого мужчины.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 1 Сен 2018 в 5:41 PDT

"Вот и лето прошло", – написала Ротару. А mishkabelyakow продолжил: "Словно и не бывало". Некая natalizhizhkun подхватила: "На пригреве тепло... Только этого мало".

Поклонники не пропустили возможности похвалить любимицу. "Вы самая лучшая! Любим", "София, вы прелесть!", "Наша вы королева!", "Красивица наша!" – восхитились они.