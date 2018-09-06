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Витасу нашли брата

Витас. Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Dmitriev
Певец шокировал поклонников своим видом

Артист по-прежнему выступает на сцене, но его концерты уже не пользуются такой популярностью, как раньше. Недавно Виталий Грачев напомнил фанатам о себе, целиком изменив образ. И такого нового себя он показал в соцсети.

На фото, опубликованных в Instagrаm, певца невозможно узнать. У него  светлые волосы и абсолютно другая стрижка.

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Снимки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Этакий инопланетный образ артиста понравился немногим. Большинство подписчиков пришли в ужас.

Наиболее преданные пришли в восторг. "Шикарно!", "Клевое фото!", "Красавец!" – похвалили они.

Некоторые расстроились. И с сожалением отметили: "Вы выглядите красиво, но с темными волосами вы выглядите еще красивее".

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Публикация от Vitas (@vitasroom)


А остальные раскритиковали певца во всем. К упреку "Пожирнел Витёк" добавилось заявление, что Грачев потерял ту индивидуальность, за которую его полюбила публика.

На одном из снимков артист изображен не один. Этот кадр вызвал самые горячие споры в Сети. Одни интересовались, с кем это Витас, уж не манекен ли это.

А другие даже предположили, что у певца есть родственник, похожий на него. "Что это? Брат-близнец!?" – написали они.

Между тем сам артист, похоже, доволен этим имиджем. Витас активно работает, и его новый образ связан со съемками очередных необычных клипов.

В последние месяцы певцу жилось нелегко. С того времени как в марте марте этого года он устроил стрельбу во дворе своего дома на Рублевке, начались судебные разбирательства, по завершении которых Витасу назначили семь суток ареста и штраф в 500 рублей.

Ранее, несколько лет назад, у Грачева были и другие проблемы. Его поймали за вождением автомобиля в нетрезвом виде. Тогда певца даже лишили прав и приговорили к выплате штрафа в размере 100 тыс. руб. за драку с полицейским. Свою вину Виталий признал и полностью раскаялся.

Фоторепортаж
Витаса заподозрили в расхищении бюджета
© globallookpress © © globallookpress ©
© globallookpress © © globallookpress © © globallookpress ©
Полина ДОРОЖКИНА
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