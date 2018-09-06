Витасу нашли брата

Певец шокировал поклонников своим видом

Артист по-прежнему выступает на сцене, но его концерты уже не пользуются такой популярностью, как раньше. Недавно Виталий Грачев напомнил фанатам о себе, целиком изменив образ. И такого нового себя он показал в соцсети.

На фото, опубликованных в Instagrаm, певца невозможно узнать. У него светлые волосы и абсолютно другая стрижка.

Снимки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Этакий инопланетный образ артиста понравился немногим. Большинство подписчиков пришли в ужас.



Наиболее преданные пришли в восторг. "Шикарно!", "Клевое фото!", "Красавец!" – похвалили они.

Некоторые расстроились. И с сожалением отметили: "Вы выглядите красиво, но с темными волосами вы выглядите еще красивее".

А остальные раскритиковали певца во всем. К упреку "Пожирнел Витёк" добавилось заявление, что Грачев потерял ту индивидуальность, за которую его полюбила публика.

На одном из снимков артист изображен не один. Этот кадр вызвал самые горячие споры в Сети. Одни интересовались, с кем это Витас, уж не манекен ли это.

А другие даже предположили, что у певца есть родственник, похожий на него. "Что это? Брат-близнец!?" – написали они.

Между тем сам артист, похоже, доволен этим имиджем. Витас активно работает, и его новый образ связан со съемками очередных необычных клипов.



В последние месяцы певцу жилось нелегко. С того времени как в марте марте этого года он устроил стрельбу во дворе своего дома на Рублевке, начались судебные разбирательства, по завершении которых Витасу назначили семь суток ареста и штраф в 500 рублей.

Ранее, несколько лет назад, у Грачева были и другие проблемы. Его поймали за вождением автомобиля в нетрезвом виде. Тогда певца даже лишили прав и приговорили к выплате штрафа в размере 100 тыс. руб. за драку с полицейским. Свою вину Виталий признал и полностью раскаялся.