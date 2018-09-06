Вскрыта причина побега Самойловой в Европу

Певица уехала из России не просто так

Такое решение Юлия приняла из-за здоровья. Об этом заявили в пресс-службе артистки.

"Страна (возможной эмиграции) пока не известна... Это вопросы здоровья", – сообщил телеканалу "360" представитель Самойловой.

Очень скоро, уже сегодня, певица сама расскажет обо всем. Она опубликует в Instagram пост, посвященный этому вопросу.

Других подробностей отъезда Юлии в пресс-службе не назвали. По словам источника, пока он сам не может связаться.

Тем временем помощница главного продюсера музыкальных и развлекательных программ "Первого канала" Светлана Караерова подтвердила "Шторму", что Юлия Самойлова обещала сделать специальное заявление. По ее словам, артистка могла получить приглашение пройти курс лечения от одной из европейских клиник.

"Я с ней в очень хороших отношениях. Это (переезд в Европу) в принципе возможно – у нее такое редкое заболевание, что, может быть, ей сделали предложение (от) клиники. Она может заявить на самом деле все что угодно. Она девушка амбициозная, умеющая достигать поставленных целей", – отметила Караерова.

Ранее агент артистки не знал, что ответить на вопрос о ее решении эмигрировать из России в Европу. А тем временем в Сети разнесли девушку в пух и прах за ее желание покинуть нашу страну.

На нее вылили настоящий ушат грязи. "Певица она! Талант... Летите Юлия!", "Значит ей туда дорога, тут не получилось своей посредственностью получить известность, может, там из жалости, что выгорит. Нечего в Росии таким людям делать, которым только махнули флажком, так они сразу когти рвать туда, где теплее приласкали. Никто не расстроится, в добрый путь", "Скучать не будем по вашему исполнению, от которого уши вянут", "Скатертью дорога, поедет, наверное, в Польшу унитазы мыть", – такие высказывания оказались самыми приличными.