Самойлова сбежала из России

Молодая артистка, представлявшая нашу страну на престижном песенном конкурсе, решила поселиться в Европе

Об этом своем желании Юлия сообщила лично. Вечером в среду, 5 сентября, она опубликовала короткое видеозаявление.

"Я готова эмигрировать из России в Европу", – сказала Самойлова в ролике, который появился в соцсети около 20:00.

Также певица выложила в Instagram новое фото. На нем она изображена в аэропорту "Шереметьево".



При этом агент Юлии не знает причины такого решения артистки, но думает, что оно не связано с политикой. Накануне поздно вечером в беседе с корреспондентом телеканала "360" он отметил, что девушка уже находится на борту самолета.

Новость буквально взорвала Сеть. Поклонники Самойловой и злопыхатели горячо заспорили. Одни пытались объяснить, почему артистка решилась на это. "Ну не может смириться, что не прошла в финал, неужели так сложно понять", "Наверное, обиделась что всенародной любви не получила. Краснеть надоело за свой провал", – предположили такие

"Сейчас уедет в Европу, и все, что ей нужно, – поливать Россию грязью! И все!", "Скатертью дорожка", "Россия ей сделала такой подарок, вывезли ее на конкурс, по ее же словам, исполнили мечту увидеть океан, хотя очень многие были против того, чтобы посылать ее на конкурс, в том числе Пугачева, потому что понимали, что это будет провал – ей пошли на встречу, как жест доброй воли, просто показали ей мир, устроили путешествие, а теперь она заявляет, что готова эмигрировать из России", – возмутились недовольные.

Преданные фанаты пожелали любимице "счастливого пути", "удачного перелета,... успехов во всем" и поддержали ее: "Юля, вы поете отлично!", "Все будет хорошо!", "Молодец. Удачи", "Правильно делаете, там вам намного лучше будет", "Думайте в первую очередь о себе и своём здоровье. Надеюсь (уверена), что у Вас сложится жизнь лучше", "Юлечка, Вы прекрасны, мужественны и очень талантливы! Все у Вас непременно будет замечательно".

Они спросили, что повлияло, на такое решение, и заметили, что на видео девушка очень огорчена. "Что случилось?" – обратились подписчики к исполнительнице.

Юлия Самойлова много раз участвовала в кастингах и различных музыкальных телешоу, а громкая слава пришла к ней в этом году, напоминает "Пятый канал". Артистка представляла Россию на конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Она исполнила композицию I Wonʼt Break, но в финал музыкального соревнования не попала.

После этого на исполнительницу обрушился огромный поток критики, отмечает URA.RU.