Самойлова сбежала из России

Здоровье
- Пивная диета принесет пользу
- Популярное лекарство сокращает жизнь вдвое
- Диета поможет сохранить молодость
Об этом своем желании Юлия сообщила лично. Вечером в среду, 5 сентября, она опубликовала короткое видеозаявление.
"Я готова эмигрировать из России в Европу", – сказала Самойлова в ролике, который появился в соцсети около 20:00.
Также певица выложила в Instagram новое фото. На нем она изображена в аэропорту "Шереметьево".
При этом агент Юлии не знает причины такого решения артистки, но думает, что оно не связано с политикой. Накануне поздно вечером в беседе с корреспондентом телеканала "360" он отметил, что девушка уже находится на борту самолета.
Новость буквально взорвала Сеть. Поклонники Самойловой и злопыхатели горячо заспорили. Одни пытались объяснить, почему артистка решилась на это. "Ну не может смириться, что не прошла в финал, неужели так сложно понять", "Наверное, обиделась что всенародной любви не получила. Краснеть надоело за свой провал", – предположили такие
"Сейчас уедет в Европу, и все, что ей нужно, – поливать Россию грязью! И все!", "Скатертью дорожка", "Россия ей сделала такой подарок, вывезли ее на конкурс, по ее же словам, исполнили мечту увидеть океан, хотя очень многие были против того, чтобы посылать ее на конкурс, в том числе Пугачева, потому что понимали, что это будет провал – ей пошли на встречу, как жест доброй воли, просто показали ей мир, устроили путешествие, а теперь она заявляет, что готова эмигрировать из России", – возмутились недовольные.
Преданные фанаты пожелали любимице "счастливого пути", "удачного перелета,... успехов во всем" и поддержали ее: "Юля, вы поете отлично!", "Все будет хорошо!", "Молодец. Удачи", "Правильно делаете, там вам намного лучше будет", "Думайте в первую очередь о себе и своём здоровье. Надеюсь (уверена), что у Вас сложится жизнь лучше", "Юлечка, Вы прекрасны, мужественны и очень талантливы! Все у Вас непременно будет замечательно".
Они спросили, что повлияло, на такое решение, и заметили, что на видео девушка очень огорчена. "Что случилось?" – обратились подписчики к исполнительнице.
Юлия Самойлова много раз участвовала в кастингах и различных музыкальных телешоу, а громкая слава пришла к ней в этом году, напоминает "Пятый канал". Артистка представляла Россию на конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Она исполнила композицию I Wonʼt Break, но в финал музыкального соревнования не попала.
После этого на исполнительницу обрушился огромный поток критики, отмечает URA.RU.
Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны
Международные наблюдатели не видели тела погибшего главы ДНР