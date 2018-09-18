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Похитителя Руссо рассекретили

Авраам Руссо. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Фигурантом нового уголовного дела стал скандально известный бизнесмен

Это не кто иной, как экс-владелец "Черкизона" Тельман Исмаилов. Ему уже предъявили обвинение и скоро выберут меру пресечения, сообщила адвокат предпринимателя.

"Вдруг сегодня выясняется, что в 2004 году Руссо был похищен. Конечно, это абсурд. Совершенно очевидно, что этого события не было… Вчера было предъявлено обвинение Тельману Исмаилову, сегодня будет выбрана мера пресечения", – рассказала Марина Русакова "Звезде".

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И добавила, что ее клиента сейчас в России нет. Также юрист категорически отрицает вину своего подзащитного.

Речь идет о деле о похищении певца Авраама Руссо. Как считают следователи, это произошло в 2004 году.

Ранее имя Тельмана Исмаилова всплывало в связи с другим происшествием. Того же популярного артиста – Авраама Руссо – называли одной из жертв бизнесмена, который заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в организации заказных убийств.

Такое предположение возникло из-за признания самого певца. Он рассказал, что никогда не скрывал своего знакомства с хозяином Черкизовского рынка.

В 2004 г. неизвестные напали на Руссо возле его дома. Исполнителя затолкали в машину и жестоко избили. У артиста диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и множество ушибов.

Между тем Тельман Исмаилов и до этого обвинялся в тяжелых преступлениях. В прошлом году ему вменяли организацию двойного убийства и незаконный оборот оружия. А ранее его даже заочно арестовали за несколько преступлений.

Полина ДОРОЖКИНА
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