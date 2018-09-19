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На кого Краско променял молодую жену

Иван Краско и Наталья Шевель. Фото: instagram.com/natalia_krasko
Выбор 87-летнего артиста пал на совсем юную девушку

Эпидемия разводов захлестнула не только Армена Джигарханяна, Евгения Петросяна, но и их коллегу по актерскому цеху Ивана Краско. Под 90 лет, артист решил оставить свою молодую супругу Наталью Шевель ради еще более юной особы. 

В эфире одной популярной телевизионной передачи Иван Иванович рассказал, что полюбил другую. По данным EG.RU, новой избранницей стала некая Юлия Кичемасова. О том, сколько ей лет доподлинно неизвестно, но выглядит она очень юной. 

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Несмотря на то, что роман артиста с любовницей длится недолго, та уже уверенна, что в будущем станет его новой женой. Она даже ополчилась на его нынешнюю супругу и заявила, что Краско не бросает Щавель только лишь из-за ее угроз.  

При этом близости между пожилым актером и Кичемасовой пока не было. "Он неимоверно сексуален для меня, вы не поверите. Ванечка будет со мной, и я добьюсь этого. Я хочу от этого мужчины детей. У нас с ним везде все хорошо, во всех планах", – заявила она в эфире программы "На самом деле". 

Кроме того, новая девушка Краско призналась, что влюбилась в него сразу после того, как увидела его на сцене.  "Я несколько месяцев приходила на спектакли Ивана Ивановича, и мы начали встречаться. Когда я прикасаюсь к нему, у меня такое ощущение, что женщины у него лет десять не было, хотя это не правда", – откровенничала Кичемасова. 

Сам Краско мнение любовницы разделял и уверял общественность в том, что его жена Наташа близости не хотела и очень не хотела детей.  

Марина МОНРО
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