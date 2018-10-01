Умер шансонье Шарль Азнавур

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В Париже умер певец Шарль Азнавур.
Знаменитый шансонье ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает AFP.
В апреле этого года из-за плохого самочувствия Азнавур был вынужден отменить концерт в Санкт-Петербурге. Тогда и шансонье вызвали "скорую", однако он не был госпитализирован - врачи поставили диагноз "мышечный спазм".
Выступление певца перенесли на апрель 2019 г., однако, к сожалению, поклонники больше не услышает его магнетический голос.
#BREAKING French singer Charles Aznavour dies aged 94: spokeswoman pic.twitter.com/uQoFLDj1Vd— AFP news agency (@AFP) 1 октября 2018 г.
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