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Умер шансонье Шарль Азнавур

Шарль Азнавур. Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Kamaryt
СМИ сообщили о смерти французского певца

В Париже умер певец Шарль Азнавур.

Знаменитый шансонье ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает AFP.

В апреле этого года из-за плохого самочувствия Азнавур был вынужден отменить концерт в Санкт-Петербурге.  Тогда и шансонье вызвали "скорую", однако он не был госпитализирован -  врачи поставили диагноз "мышечный спазм". 

Выступление певца перенесли на апрель 2019 г., однако, к сожалению, поклонники больше не услышает его магнетический голос.

Фоторепортаж
Перед смертью Азнавур выступал через боль
Фото: GLOBAL LOOK press/Fat Фото: GLOBAL LOOK press/Vit Simanek Фото: GLOBAL LOOK press/Ringo Chiu
Фото: GLOBAL LOOK press/Nicolas Liponne Фото: GLOBAL LOOK press/Jean-Claude Cohen Фото: GLOBAL LOOK press/Zezulka Tomas Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Kamaryt +1
Валентина МАЙОРОВА
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