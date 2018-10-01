Умер шансонье Шарль Азнавур

СМИ сообщили о смерти французского певца

В Париже умер певец Шарль Азнавур.

Знаменитый шансонье ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает AFP.

В апреле этого года из-за плохого самочувствия Азнавур был вынужден отменить концерт в Санкт-Петербурге. Тогда и шансонье вызвали "скорую", однако он не был госпитализирован - врачи поставили диагноз "мышечный спазм".

Выступление певца перенесли на апрель 2019 г., однако, к сожалению, поклонники больше не услышает его магнетический голос.