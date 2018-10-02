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Скоро 70: Пугачева готовит бомбу

Алла Пугачева. Фото: ТАСС
Кокетливые мини-юбки и задорные кожаные штаны – начало неординарного превращения Примадонны

Новый фаворит Аллы Пугачевой – стилист, пришедший на смену королю эпатажа Сергею Звереву, Алишер рассказал о скором преображении артистки. 

Впереди у Примадонны очередной юбилей – женщине, которая поет, исполнится 70 лет. К круглой дате она решила отвлечься от материнства и вернуться на сцену: даст 20 концертов, которые пройдут не только в России, но и в Америке, пишет EG.RU. Не исключено, что там Алла Борисовна отдохнет у своей дочери Кристины Орбакайте, которая по слухам, хотела перебраться за океан

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Стилист с редким именем Алишер рассказал, что артистка готовится разменять седьмой десяток во всеоружии. Она даже снимает клип, который будет ну просто "бомба". 

"Алла очень переживает, что очень давно не снималась", – сообщил Алишер. "Хотя ролик получается бомбический, и она там нереальная. Материала наснимали тонну, монтаж идет тяжело. Нужно грамотно все сделать, чтобы Алла в ролике была такой, какой я ее знаю лично", – цитирует его сайт "Узнай все". 

Отметим, именно Алишер предложил Пугачевой сменить имидж и оставить в прошлом вышедшие из моды балахоны. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Марина МОНРО
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