Скоро 70: Пугачева готовит бомбу

Кокетливые мини-юбки и задорные кожаные штаны – начало неординарного превращения Примадонны

Новый фаворит Аллы Пугачевой – стилист, пришедший на смену королю эпатажа Сергею Звереву, Алишер рассказал о скором преображении артистки.

Впереди у Примадонны очередной юбилей – женщине, которая поет, исполнится 70 лет. К круглой дате она решила отвлечься от материнства и вернуться на сцену: даст 20 концертов, которые пройдут не только в России, но и в Америке, пишет EG.RU. Не исключено, что там Алла Борисовна отдохнет у своей дочери Кристины Орбакайте, которая по слухам, хотела перебраться за океан.

По теме Певица, киноактриса Алла Борисовна Пугачева

Стилист с редким именем Алишер рассказал, что артистка готовится разменять седьмой десяток во всеоружии. Она даже снимает клип, который будет ну просто "бомба".

"Алла очень переживает, что очень давно не снималась", – сообщил Алишер. "Хотя ролик получается бомбический, и она там нереальная. Материала наснимали тонну, монтаж идет тяжело. Нужно грамотно все сделать, чтобы Алла в ролике была такой, какой я ее знаю лично", – цитирует его сайт "Узнай все".

Отметим, именно Алишер предложил Пугачевой сменить имидж и оставить в прошлом вышедшие из моды балахоны.