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"Как баба": Над раздетым Тарзаном посмеялись в Сети

Фото:instagram.com/tarzan___official
Сергей Глушко подсказал путь к совершенству, но его не поняли

Супруг известной артистки Наташи Королевой опубликовал в соцсети откровенное видео и фото. На них Тарзан полностью голый, только бедра обернуты полотенцем.

"Еще великий Винни-пух говорил: "Кто делает вакуум по утрам, тот поступает мудро", – пошутил Сергей под роликом, который был сделан после душа. И показал свои навыки.

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Поклонницы едва ли не визжали от восторга. "Красив и с вакуумом без", "Вот это да! Круто", "Молодец!", "Харизматичный, умный, таллантливый, а главное – трудолюбивый!" – одарили они Тарзана комплиментами.

Кто-то попросил: "Сергей, снимайте уже полотенце". Некая дама завистливо вздохнула: "Повезло Наташе".

Но довольны были не все. "Фу, некрасивое тело", "Как баба", – подлили яду злопыхатели. 

Под выложенным немного раньше снимком Глушко со знанием дела написал: "Утро – лучшее время для обозначения того, над чем еще пахать и пахать".

Фанатки впали в транс. "Сергей, Вы как всегда прекрасны!", "Фигура просто супер", "По-моему, все идеально!", "Ну нельзя быть таким красивым", "Там все идеально", "Шикарный мужчина. Все красиво в Вас, Сергей", "Как же приятно смотреть на мистера Совершенство!!!" – описали они мужа Королевой. И даже назвали Тарзана древнегреческим богом: "Вы на Геракла похожи", "Красив, как бог, над чем еще работать то?"

Но и тут нашлись такие, кого не порадовало увиденное. Они не постеснялись в выражениях.

"Молочные железы как у женщины, не очень смотрится. Вы перекачали, или что-то не туда пошло. Да с такой накачанной фигурой, голова должна выглядеть мужской, а не женской", "Сиськи стали провисать", "Кожа старая, поправляться надо на десять или больше кг", "А тело-то уже старенькое, скоро и похвастаться будет нечем", – ехидно прокомментировали они. А потом добавили, что Глушко давно чувствует приближающуюся старость, поэтому у него упала самооценка и он стал "публично часто самоутверждаться".

Полина ДОРОЖКИНА
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