Путин выразил соболезнования родным Караченцова

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Глубокие соболезнования родным и близким артиста Николая Караченцова выразил глава страны Владимир Путин.
"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служил многие годы", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
По словам президента, "миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью".
"Уход Николая Петровича Караченцова – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!", – подчеркнул Путин.
Николай Караченцов скончался после тяжелой болезни утром 26 октября.
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