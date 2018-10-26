Путин выразил соболезнования родным Караченцова

Смерть актера президент назвал невосполнимой утратой

Глубокие соболезнования родным и близким артиста Николая Караченцова выразил глава страны Владимир Путин.

"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служил многие годы", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, "миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью".

"Уход Николая Петровича Караченцова – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!", – подчеркнул Путин.

Николай Караченцов скончался после тяжелой болезни утром 26 октября.