Склеп Майкла Джексона оказался пуст

Поклонники считают, что музыкант жив и скрывается от всех

Фанаты Майкла Джексона до сих пор верят, что поп-король жив и все это было инсценировкой. Новое доказательство своей теории они нашли в склепе певца.

Его кузина Латойя 25 июня опубликовала видео с места захоронения Джексона. На могиле отсутствует надпись с именем умершего. Поклонники музыканта считают, что это является доказательством того, что певец все еще жив.

По теме Раскрыта страшная тайна Майкла Джексона

При этом подозрения вызывают и документы о вскрытии и свидетельство о смерти. Отмечается, что в полицейской базе до сих пор нет записи о его гибели, а в документах есть множество ошибок.

Напомним, что Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственными препаратами.