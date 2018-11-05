Склеп Майкла Джексона оказался пуст

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Фанаты Майкла Джексона до сих пор верят, что поп-король жив и все это было инсценировкой. Новое доказательство своей теории они нашли в склепе певца.
Его кузина Латойя 25 июня опубликовала видео с места захоронения Джексона. На могиле отсутствует надпись с именем умершего. Поклонники музыканта считают, что это является доказательством того, что певец все еще жив.
При этом подозрения вызывают и документы о вскрытии и свидетельство о смерти. Отмечается, что в полицейской базе до сих пор нет записи о его гибели, а в документах есть множество ошибок.
Напомним, что Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственными препаратами.
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