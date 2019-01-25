Знаменитого поэта, актера и певца нарочно пичкали наркотиками

Владимира Высоцкого убивали медленно, но верно. Ему давали лекарства, которые постепенно разрушали организм. Об этом заявила известная польская исследовательница жизни и творчества барда Марлена Зимна, написавшая о нем книгу.

В ней журналистка отметила, что поэта "закармливали" сильнодействующими препаратами, применяемыми в анестезиологии. И пояснила: "Речь идет об увеличенных дозах, неправильно приготовленных растворах, которые в соединении с алкоголем, а также с другими медицинскими препаратами могут нанести организму непоправимый вред", цитирует EG.RU.

Это делалось умышленно, подчеркнула исследовательница. И в подтверждение привела слова наблюдавшего за здоровьем Владимира Семеновича профессионального врача. Анатолий Федотов сказал ей о сделанном после кончины Высоцкого: "Мы организовали это гениально", то есть объяснил, как удалось избежать вскрытия тела.

Врачи очень боялись, поняла журналистка. При вскрытии могло всплыть то, что поэта нарочно травили и это и привело к его смерти.

Владимир Высоцкий умер ночью 25 июля 1980 г. в своей квартире на Малой Грузинской улице в Москве.

"Он лежал на диване в комнате. Все вокруг ходили какие-то растерянные и говорили о нем так, как будто он был еще жив",

– вспоминал сын поэта Никита Высоцкий.

По официальной версии смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Настоящей причины до сих пор никто не знает, так как по настоянию матери вскрытие тела не проводилось. Есть несколько предположений, согласно которым поэт скончался от асфиксии или острого инфаркта миокарда.

Во время прощания с поэтом площадь перед Театром на Таганке была переполнена народом, люди вставали даже на крыши, чтобы проститься с кумиром. Похоронили Владимира Высоцкого 28 июля на Ваганьковском кладбище в Москве.

В августе-октябре того же года шло предварительное расследование "О неумышленном убийстве Высоцкого". Проводивший его капитан милиции Павел Николаев внимательно ознакомился с делом и нашел очень много странностей.

"Оказалось, в морг труп не возили и вскрытие не производилось. Свидетельство о смерти тоже не оформлялось. Кроме двух бумажек – ничего! Мы не могли даже взять копию свидетельства о смерти Высоцкого в загсе. Уголовного дела ведь не было. Оригинал свидетельства о смерти – на руках у родственников. При этом меня сильно тревожили упоминания в рапорте участкового о следах на запястьях и ногах тела Высоцкого",

– рассказал следователь.

Сегодня известному поэту, актеру и певцу исполнился бы 81 год. Его любили миллионы...