Разин пригрозил разобраться с ненавистниками Осина

Артисту надоело, что очерняют память его друга

Андрей Разин решил защитить семью Евгения Осина от позора на телевидении. Артист сообщил, что подаст в суд на "Первый канал", если они не прекратят снимать шоу и очернять память певца.

По его словам, продюсеры "Пусть говорят" приглашают на передачи "грязных аферистов" для увеличения рейтинга.

"Я категорически против вмешательства в личную жизнь этой семьи и предупреждаю всех инициаторов этой грешной идеи, что семья Жени Осина принимать участие в грязи не будет. А в случае оскорбление и вмешательства в личную жизнь этой семьи будет подано заявление в суд",

– цитирует Разина журнал Starhit.

Он подчеркнул, что семья Осина уже устала от постоянного обсуждения жизни артиста и хочет дистанцироваться от скандалов. При этом внебрачная дочь певца, наоборот, выступила против Разина.

"Я устала молчать и больше не позволю Андрею Разину оскорблять меня и мою маму. Я видела Андрея Разина при жизни Евгения Осина только на программе, которая состоялась благодаря моей маме, когда Женя уже не мог ходить, и у него не было денег на лечение", – написала она.

Евгений Осин скончался от остановки сердца 17 ноября. В последние годы популярный певец страдал от алкоголизма.