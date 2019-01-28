Варум подцепила опасный вирус

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Анжелика Варум тяжело заболела, о чем сама рассказала поклонникам. Она сообщила в соцсети, что пока ее состояние не улучшилось.
"Валяюсь с вирусом третий день. Настроение так себе",
– пожаловалась знаменитость. Однако дочка, "чтобы подбодрить, пригласила друзей", которые привели с собой любимых мамой "французских булей".
Артистка была рада "таким позитивным" гостям. Похоже, четвероногие смогли развлечь ее.
Она поместила на своей странице в Instagram три снимка, на одном из которых показаны Анжелика и собака. Остальные певица описала так:
"На втором фото папа с сыном, на третьем – французский поцелуй".
После чего пожелала "всем доброго времени суток и здоровья".
Фанаты попросили Анжелику быть "с вирусами осторожнее" и пожелали ей как можно скорее победить коварную хворь:
"Как вас все любят!.. Выздоравливайте", "Поправляйтесь, Анжелика!", "Скорейшего освобождения от недуга".
Многим понравились четвероногие гости Варум. Они уверены, что песики помогли, и теперь артистка быстро выздоровеет.
"С такими очаровашками и само пройдет".
"Какие зайчики".
"Золотые".
"Собачки – это хорошо".
"И вирусы разбегутся, от страха".
"После такого поцелуя Вы однозначно должны пойти на поправку!"
"С милахами и вирус пройдет сам собой".
"Чудные... они точно вылечат".
"Значит, нужно завести себе такой позитив! И хворь быстрее пройдет".
"Красавчики! Они помогут выздороветь".
"С такими персонажами и настроение будет отличным! Всю хворь на себя заберут".
"Мягкие, теплые, такие малышечки... вирус побежден".
"Були просто чудесные, лекарство от хандры".
"С такими персонажами быстрее придете в себя!"
Некоторые пошутили, что после такого "зачетного" французского поцелуя артистка точно выздоровеет. А кто-то даже нашел у одного из песиков черты мужа Варум: "Вылитый Ленька!"
В общем, позитивом зарядилась не только исполнительница хита "Ля, ля, фа"...
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