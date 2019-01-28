Варум подцепила опасный вирус

Певица никак не может избавиться от инфекции

Анжелика Варум тяжело заболела, о чем сама рассказала поклонникам. Она сообщила в соцсети, что пока ее состояние не улучшилось.

"Валяюсь с вирусом третий день. Настроение так себе",

– пожаловалась знаменитость. Однако дочка, "чтобы подбодрить, пригласила друзей", которые привели с собой любимых мамой "французских булей".

Артистка была рада "таким позитивным" гостям. Похоже, четвероногие смогли развлечь ее.

Она поместила на своей странице в Instagram три снимка, на одном из которых показаны Анжелика и собака. Остальные певица описала так:

"На втором фото папа с сыном, на третьем – французский поцелуй".

После чего пожелала "всем доброго времени суток и здоровья".

Фанаты попросили Анжелику быть "с вирусами осторожнее" и пожелали ей как можно скорее победить коварную хворь:

"Как вас все любят!.. Выздоравливайте", "Поправляйтесь, Анжелика!", "Скорейшего освобождения от недуга".

Многим понравились четвероногие гости Варум. Они уверены, что песики помогли, и теперь артистка быстро выздоровеет.

"С такими очаровашками и само пройдет".

"Какие зайчики".

"Золотые".

"Собачки – это хорошо".



"И вирусы разбегутся, от страха".

"После такого поцелуя Вы однозначно должны пойти на поправку!"

"С милахами и вирус пройдет сам собой".

"Чудные... они точно вылечат".



"Значит, нужно завести себе такой позитив! И хворь быстрее пройдет".

"Красавчики! Они помогут выздороветь".

"С такими персонажами и настроение будет отличным! Всю хворь на себя заберут".

"Мягкие, теплые, такие малышечки... вирус побежден".

"Були просто чудесные, лекарство от хандры".

"С такими персонажами быстрее придете в себя!"

Некоторые пошутили, что после такого "зачетного" французского поцелуя артистка точно выздоровеет. А кто-то даже нашел у одного из песиков черты мужа Варум: "Вылитый Ленька!"

В общем, позитивом зарядилась не только исполнительница хита "Ля, ля, фа"...