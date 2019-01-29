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"Рыцарь прекрасного образа": Маликов остался молодым

Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов с супругой Еленой. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. Фото: www.globallookpress.com Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com
Известный композитор и певец к очередной дате подошел с немалым багажом

Сегодня у Дмитрия Маликова день рождения – ему стукнуло 49. Однако годы не властны над артистом – он по-прежнему молод, талантлив, популярен, любим публикой, счастливый муж и отец. 

Фанаты начали поздравлять его еще вчера и до сих пор шлют артисту в Instagram добрые пожелания. Он тронут их вниманием, поблагодарил всех и пообещал "прочесть и лайкнуть все поздравления".

Между тем посланий уже набралось очень много. Они летят со всех концов мира. Поклонники из Америки, Японии, Украины и других стран, но больше, конечно, россияне, осыпали кумира комплиментами, признались ему в любви и выразили восхищение.

"С днем рождения, рыцарь прекрасного образа!"

"Добрый, талантливый, интеллигентный человек".

"Великолепный и незаменимый".

"Если меня спросили бы, кто у нас на эстраде самый элегантный? Кто похож на английского джентльмена? Я бы сказала: Маликов, без вариантов".

"Дима, Вы один из немногих на нашей эстраде, которым восхищаюсь! Степенный, талантливый, не требующий пиара за счет сплетен и скандалов. Уважаю Вас и Ваше творчество".

"Самый интеллигентный артист на нашей эстраде".

"Обаяние нашей российской эстрады!"

"Космического потока вдохновения! Скорейшей реализации творческих планов! И удачи во всем!" 

"С днем рождения, обожаю Ваше творчество и то тепло и доброту, которая исходит от Вас".

"Вечного творческого полета и интересных людей на пути!"

"Креативного позитива и вдохновения. Все остальное у Вас, кажется, есть". 

"Димыч, спасибо за декады творчества и удовольствия. За призвание, за то, что чувствуете, что поете, за радость, которую несете в этот мир. Счастья вам и крепчайшего здоровья!"

"Каждая песня, каждая мелодия в сердце. Вот уже так давно. С днем рождения, Музыкант! Спасибо за радость встреч с Вашими прекрасными произведениями!"

"Ваша музыка волшебна!"

"Дмитрий Юрьевич, поздравляю с днем рождения! Желаю всегда быть таким же энергичным и веселым, оптимистичным и красивым, умным и сообразительным, обаятельным, великолепным и неотразимым. Пусть Вам везет, любимые окружают любовью, пусть счастье Ваше всегда будет рядом. Успехов Вам и здоровья! Вы замечательный певец".

"Вы настоящий маг, и пусть Ваша магия согревает наши души еще много-много лет! Творческого Вам долголетия!"

Советский и российский композитор, пианист, певец, актер, продюсер и телеведущий, народный артист России Дмитрий Маликов в свои теперь уже 49 лет многого достиг.

Как музыкант он создал пять инструментальных альбомов, совмещает работу в популярных жанрах и классической музыке, выступает с новаторскими шоу, сочетая инструментальные композиции с театрализованными представлениями. Не прочь и поэкспериментировать – попробовал силы в чтении рэпа.

А еще у артиста прекрасная семья: жена и двое детей – взрослая дочь Стефания и сынок Марк, которому пять дней назад исполнился годик.

При этом Маликов все так же молодо и выглядит, что отметили и подписчики, иронично намекнув на его участие в рекламе.

"Димон, красава, опять 35! С днем рождения, еще больше творческих успехов и минимум перхоти".

"Димочка, с днем рождения! Оставайся таким же классным!"

Фоторепортаж
Дмитрий Маликов стал портье
Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова
Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова +
Полина ДОРОЖКИНА
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