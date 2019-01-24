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"Напугал ребенка!": голый Маликов отметил день рождения сына

Дмитрий Маликов. Фото: www.globallookpress.com
Известный певец показался в пикантном виде

Дмитрий Маликов решил поделиться радостью с фанатами и опубликовал в Instagram новое фото. На нем сам счастливый папа и малыш изображены без одежды.

"Нам сегодня год!"

– сообщил артист под снимком. По улыбке Дмитрия в кадре видно, что настроение у него замечательное.

Несколько подписчиц заволновались.

"Голый волосатый мужик напугал ребенка!", "Малыш в шоке, что происходит?

– написали они.  

Остальные заметили, как хороши оба Маликовы, – их засыпали комплиментами и пожеланиями. Больше внимания, конечно, уделили сыну певца Марку.

"Какой хорошенький".

"Сыночек ми-ми-ми!" 

"Прекрасный глазастик!"

"Такой забавный!"

"Красавец. Сын тоже".

"Очень очаровательные, красивые мужчины".

"Какие вы сладкие".

"Ровно год назад в твоей семье появилось собственное солнышко... Маркуша!"

"С днем рождения!"

"Пусть растет Вам на радость!" 

"Какая прелесть! С днем рождения вас обоих! Здоровья и сил! Счастья и исполнения желаний!"

"Интересное фото. Взрослый уже весь волосатый отец и еще совсем лысый маленький мальчик. Разница длиною в жизнь. Взросление из мальчика в мужчину". 

"Наконец-то... дождались! "

Фото: instagram.com/dmitriy_malikov Кому-то показалось, что малыш "похож на Стефанию".

Другие отметили: "Как быстро время идет, такой большой уже", "Как год?! Только что же шумиха была...", "Это невероятно, как время летит!"  

С ними трудно не согласиться. Вроде бы не так давно в семье артиста появился наследник, и вот у него уже наступила "значимая дата".

Дмитрий Маликов давно мечтал о сыне. У него и его жены Елены двое детей: 17-летняя общая дочь Стефания и дочь супруги от первого брака. 

Наследник артиста появился на свет в январе прошлого года в Санкт-Петербурге. Его родила суррогатная мать. О ней вспомнила одна пользовательница. "Интересно, женщина, которая его вынашивала, тоже празднует или плачет", – поинтересовалась она.

Сначала певец отмалчивался по этому поводу, но позже подтвердил, что стал отцом во второй раз. Имя сыну тоже дали не сразу, долго подбирали из нескольких вариантов. В результате назвали малыша Марком.

Фоторепортаж
Дмитрий Маликов стал портье
Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова
Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова Съемки клипа Дмитрия Маликова <br>ФОТО Алексея Баранова +
Полина ДОРОЖКИНА
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