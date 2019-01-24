"Напугал ребенка!": голый Маликов отметил день рождения сына

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Дмитрий Маликов решил поделиться радостью с фанатами и опубликовал в Instagram новое фото. На нем сам счастливый папа и малыш изображены без одежды.
"Нам сегодня год!"
– сообщил артист под снимком. По улыбке Дмитрия в кадре видно, что настроение у него замечательное.
Несколько подписчиц заволновались.
"Голый волосатый мужик напугал ребенка!", "Малыш в шоке, что происходит?
– написали они.
Остальные заметили, как хороши оба Маликовы, – их засыпали комплиментами и пожеланиями. Больше внимания, конечно, уделили сыну певца Марку.
"Какой хорошенький".
"Сыночек ми-ми-ми!"
"Прекрасный глазастик!"
"Такой забавный!"
"Красавец. Сын тоже".
"Очень очаровательные, красивые мужчины".
"Какие вы сладкие".
"Ровно год назад в твоей семье появилось собственное солнышко... Маркуша!"
"С днем рождения!"
"Пусть растет Вам на радость!"
"Какая прелесть! С днем рождения вас обоих! Здоровья и сил! Счастья и исполнения желаний!"
"Интересное фото. Взрослый уже весь волосатый отец и еще совсем лысый маленький мальчик. Разница длиною в жизнь. Взросление из мальчика в мужчину".
"Наконец-то... дождались! "
Кому-то показалось, что малыш "похож на Стефанию".
Другие отметили: "Как быстро время идет, такой большой уже", "Как год?! Только что же шумиха была...", "Это невероятно, как время летит!"
С ними трудно не согласиться. Вроде бы не так давно в семье артиста появился наследник, и вот у него уже наступила "значимая дата".
Дмитрий Маликов давно мечтал о сыне. У него и его жены Елены двое детей: 17-летняя общая дочь Стефания и дочь супруги от первого брака.
Наследник артиста появился на свет в январе прошлого года в Санкт-Петербурге. Его родила суррогатная мать. О ней вспомнила одна пользовательница. "Интересно, женщина, которая его вынашивала, тоже празднует или плачет", – поинтересовалась она.
Сначала певец отмалчивался по этому поводу, но позже подтвердил, что стал отцом во второй раз. Имя сыну тоже дали не сразу, долго подбирали из нескольких вариантов. В результате назвали малыша Марком.
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