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Урганта сбил джип

Иван Ургант. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый российский телеведущий попал в аварию

Иван Ургант отдыхал в Америке. И, катаясь на велосипеде, попал под проезжавшую мимо машину. У шоумена сильно повреждена рука, в последние дни ему пришлось носить фиксатор для запястья.

"Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз, а я не верил! Я упал и растянул руку", – сообщил телеведущий в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Его тысячу раз предупреждали, что такое может случиться, в программе "Время покажет", а он не верил, добавил Иван. Обращался ли шоумен в полицию, не известно.

Рука у него до сих пор болит. И программу Ургант, по его же словам, вел "через боль".

Поклонники звезды телеэкрана забеспокоились, когда узнали о ЧП. Свое волнение они предали под новым фото Ивана в Instagram, снятым перед программой.

"Вань, ты что сделал с собой?"

"Растяжение не так страшно. Я вот руку в этом месте сломала несколько лет назад. Выздоровления твоей руке! Перчатка прикольная!" 

Иван проводил в США январский отпуск. Вместе с ним отдыхали его жена и дочки, пишет URA.RU

Полина ДОРОЖКИНА
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