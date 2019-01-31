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Басков развлекал задержанного Арашукова

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
"Золотой голос" России засветился с отцом оскандалившегося сенатора

В Сети всплыло любопытное видео.

В скандале с Раулем и Рауфом Арашуковыми успела засветиться не только роскошная Анастасия Волочкова, но и Николай Басков.

Как выяснилось, всего две недели назад пение звезды услаждало слух отца арестованного сенатора. Кадры публикует Mash. "Золотой голос" России посетил вечеринку в честь дня рождения Рауля Арашукова.

Напомним, ранее Волочкова обвинила его сына в домогательствах. Рауф оказался ценителем женской красоты и активно зазывал танцовщицу в номера.

Тем временем информация о несметных богатствах арестованного сенатора продолжает будоражить россиян. Стоимость найденного в квартирах Арашукова оружия и других ценностей оценили антиквары, пишет сайт телеканала "360". Приблизительная сумма – 13 млн 732 тыс. 500 рублей. Кроме редких сабель и мечей, у политика нашли слитки золота.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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