Басков развлекал задержанного Арашукова

"Золотой голос" России засветился с отцом оскандалившегося сенатора

В Сети всплыло любопытное видео.

В скандале с Раулем и Рауфом Арашуковыми успела засветиться не только роскошная Анастасия Волочкова, но и Николай Басков.

Как выяснилось, всего две недели назад пение звезды услаждало слух отца арестованного сенатора. Кадры публикует Mash. "Золотой голос" России посетил вечеринку в честь дня рождения Рауля Арашукова.

Напомним, ранее Волочкова обвинила его сына в домогательствах. Рауф оказался ценителем женской красоты и активно зазывал танцовщицу в номера.

Тем временем информация о несметных богатствах арестованного сенатора продолжает будоражить россиян. Стоимость найденного в квартирах Арашукова оружия и других ценностей оценили антиквары, пишет сайт телеканала "360". Приблизительная сумма – 13 млн 732 тыс. 500 рублей. Кроме редких сабель и мечей, у политика нашли слитки золота.