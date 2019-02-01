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Волочкова перед родами сдала кровь

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина пустилась в откровения

Двадцатого января Анастасии Волочковой исполнилось 43 года. Эпатажная артистка рассказала о том, почему не ходит по врачам, о новом возлюбленном и о том, что ей помогает оставаться в великолепной форме.

"Я всегда молодая, счастливая и, самое главное, любимая. С внешностью ничего особенного не делаю. Секреты простые: русская баня и ледяная купель. У косметолога бываю крайне редко. Вообще, уколов боюсь до жути. Последний раз сдавала кровь перед родами",

– призналась неувядающая Анастасия Волочкова.

Балерина убеждена, что именно из-за ее свободной от обязательств жизни, из-за шикарного особняка, на который она накопила многолетним трудом, ей завидуют. "Уверена, что основные сложности и нелепые ситуации случаются из-за тупой бабской зависти. Всегда поражали женщины, которые пишут гадости, что ногу не так вытянула, например. Мои хорошие, оторвите задницу от кресла, принесите в спортивный зал и продемонстрируйте растяжку – вот тогда поговорим! Возможно, даже стану слушать ваши советы. Вообще, на негатив никак не реагирую. Читаем с милым злобные комментарии и хохочем до слез", – рассказала балерина.

Кстати, своего возлюбленного, с которым счастлива уже несколько месяцев, Анастасия тщательно скрывает. Она объяснила это тем, что "счастье любит тишину". Тем не менее Волочкова рассказала, что любовник покорил ее "вниманием, благородством, теплотой, отсутствием ханжества".

А еще Анастасия Волочкова обожает ледяную купель и баню. Также артистка восстанавливает силы профессиональным массажем.

"Ну и, конечно, энергию дает секс, куда без него. Пару раз в год летаю на Мальдивы – мой любимый курорт! Кажется, превратилась уже в его символ. Там тоже подзаряжаюсь. И стараюсь всегда оставаться на позитиве",

заключила Волочкова.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Олег РАЙЦИН
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