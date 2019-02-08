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Умер актер Сергей Юрский

Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com
Кинозвезде было 83 года

Не стало советского и российского актера, режиссера театра и кино Сергея Юрского. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета, где он служил.


"Больше ничего не знаю, сейчас еще только еду в театр. [Умер] сегодня рано утром",

рассказала РБК руководитель пресс-службы Татьяна Горина. Причина смерти пока не известна.

Ранее, в конце декабря, поступила информация о том, что актера срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако тогда в театре сказали, что он находился в больнице на профилактическом лечении.

Жена актера говорила он "чувствует себя хорошо". А во вторую инфекционную больницу, по ее словам, он попал из-за недуга с названием "рожа", которое похоже на обычную сыпь. У Юрского повысилась температура и давление.

Сергей Юрский родился в 1935 г. в Ленинграде. В 1955-м поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского на курс Леонида Макарьева. Через два года его пригласили в БДТ.

С 1978 г. он жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета. Там поставил такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие.

С 2016 г. входил в состав режиссерской коллегии Театра им. Моссовета.

В 1992-м основал "АРТель АРТистов Сергея Юрского". С нею на сцене МХАТ имени А.П. Чехова поставил спектакль "Игроки-XXI" по пьесе Николая Гоголя. С 1991 г. долго сотрудничал с театром "Школа современной пьесы". Поставил два спектакля в театре "Хайюдза" в Токио. 

В кино популярность актеру принесли роли в "Золотом теленке", "Республике ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и комедии "Любовь и голуби". потом было много фильмов и спектаклей, в которых он играл. 

Также Сергей Юрский – один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов. 

В 1967 г. Юрскому было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а через 20 лет – в 1987-м Юрскому – народного артиста РСФСР.  Он награжден орденом Почета, медалью Пушкина, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. Является лауреатом ряда правительственных премий, а в 2011 году стал лауреатом премии "Звезда Театрала". 
Полина ДОРОЖКИНА
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