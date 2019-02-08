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Ушел гений, равных ему нет: звезды оплакивают Юрского

Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com
Известные артисты откликнулись на известие о смерти выдающегося коллеги

Актеры, телеведущие и журналисты по-доброму вспомнили Сергея Юрского в соцсетях и выразили скорбь из-за его ухода и соболезнования родным. Все как один они заявили, что российская культура понесла невосполнимую потерю.

Особенно переживает из-за кончины Сергея Юрского юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур.

"Ушла эпоха. Ушел гений",

– сообщил артист "Национальной службе новостей". И отметив, что "сегодня слово "гениальный" употребляют как попало: все гениальные артисты", добавил:

"А вот Серей Юрьевич – действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве. Его помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу. Мне посчастливилось сыграть с ним вместе в фильме "Пистолет с глушителем". Это было самое лучшее время в моей жизни".  

Одним из первых откликнулся также артист театра и кино Станислав Садальский, который снимался с Сергеем Юрским в известном фильме "Место встречи изменить нельзя".

"Прощай… Человек-театр, человек-оркестр. Сегодня его не стало. Равных ему нет, штучный Актер…",

– написал он на своей странице в Instagram.  

Величайшим эталоном актера и человека назвал Сергея Юрского председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин. "Я восхищался всем, что он делал. Мне было все интересно, что он думает, какова его позиция, его оценки", – признался он. 

Вспомнил кинозвезду и другой коллега. Максим Виторган отметил, что ушел "великий актер и человек, великий" и поблагодарил его:

"Спасибо Вам, Сергей Юрьевич, за интерес, веру, вдохновение, интеллект, достоинство... Спасибо за то, что есть звезда в самом возвышенном и поэтическом смысле. Светлая память".

Не остался в стороне и знаменитый юморист Максим Галкин. Он заявил, что смерть Юрского – "это большая потеря и для театра, и для кино". И добавил:

"Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности". 

Не оставила новость равнодушным журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. "Скончался Сергей Юрский. Огромная потеря. Великий Актер ушел", – отметил он. 

Поделился переживаниями и актер Александр Михайлов. "Ушел Юрский. Я очень сожалею. Это, действительно, уникальный человек, актер широчайшего диапазона, истинный интеллигент, очень деликатный, тонкий, очень добрый, потрясающий человек. Его уход – потеря для всех огромная", – сказал он.

Знаменитая актриса Ольга Кабо подчеркнула: "Ушел великий актер, актер от Бога. Необыкновенный чтец. Большой души человек, человек неравнодушный к творчеству, к коллегам и просто к людям".

По мнению коллеги Елены Драпеко, Сергей Юрский был артистом широкого диапазона и крупной, своеобразно мыслящей личностью.

Актриса Людмила Дребнева рассказала, что "Юрский был не просто артист, он был таким культурным облаком" для нее. Она не хочет с ним прощаться. "Умер не просто большой артист, а умерла большая часть моей жизни, в которой был Юрский", – заявила женщина.

Поток добрых слов не иссякает. Звезд потрясла кончина "лучшего Остапа Бендера", они скорбят.

В Москве планируют увековечить память о Сергее Юрском, отмечает URA.RU. На доме, где жил актер, скоро может появиться мемориальная доска.

Сергей Юрский умер сегодня в Москве на 84-м году жизни. У него остановилось сердце. Актер долго болел, но никогда не жаловался. В последние годы он много работал.
Фоторепортаж
Юрский играл через боль
Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com +1
Полина ДОРОЖКИНА
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