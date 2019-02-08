Ушел гений, равных ему нет: звезды оплакивают Юрского

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Актеры, телеведущие и журналисты по-доброму вспомнили Сергея Юрского в соцсетях и выразили скорбь из-за его ухода и соболезнования родным. Все как один они заявили, что российская культура понесла невосполнимую потерю.
Особенно переживает из-за кончины Сергея Юрского юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур.
"Ушла эпоха. Ушел гений",
– сообщил артист "Национальной службе новостей". И отметив, что "сегодня слово "гениальный" употребляют как попало: все гениальные артисты", добавил:
"А вот Серей Юрьевич – действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве. Его помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу. Мне посчастливилось сыграть с ним вместе в фильме "Пистолет с глушителем". Это было самое лучшее время в моей жизни".
Одним из первых откликнулся также артист театра и кино Станислав Садальский, который снимался с Сергеем Юрским в известном фильме "Место встречи изменить нельзя".
"Прощай… Человек-театр, человек-оркестр. Сегодня его не стало. Равных ему нет, штучный Актер…",
– написал он на своей странице в Instagram.
Величайшим эталоном актера и человека назвал Сергея Юрского председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин. "Я восхищался всем, что он делал. Мне было все интересно, что он думает, какова его позиция, его оценки", – признался он.
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