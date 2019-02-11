Ведущий церемонии прощания с Юрским упал в обморок

Разбитая горем вдова Юрского еле сидит у гроба

Сергея Юрского отпели в церкви святого Власия в Большом Власьевском переулке, потом в театре имени Моссовета прошло прощание с ним. Панихида закончилась коротким роликом, в котором актер читал стихи. Прозвучали аплодисменты и крики "Браво!". Народный артист Евгений Стеблов, который вел церемонию, потерял сознание прямо на сцене.

Актер читал многочисленные телеграммы со словами поддержки в адрес родных и близких Сергая Юрского. Неожиданно он почувствовал себя плохо и упал в обморок. Стеблову оказали необходимую помощь.

Гроб пронесли через амфитеатр и повезли на Троекуровское кладбище. Народу скопилось столько, что тело актера сначала не могли вынести из зала возникла давка. Поклонники пришли целыми семьями. Многие из них не сдерживали слез.

Места не хватало – люди все прибывали. Те, кто не смог попасть в зал, слушали аудиотрансляцию происходящего на сцене из фойе. Присутствующих попросили освободить проход, чтобы пронести гроб.

На церемонии прощания присутствовали многие коллеги великого артиста: Владимир Меньшов, Вера Васильева, Евгений Стеблов, Александр Клюквин, Кама Гинкас, Игорь Золотовицкий, Иосиф Рахкльгауз и многие другие. Почтить память актера пришли много поклонников таланта заслуженного артиста.

Звучали речи. Знаменитые актеры и другие известные люди вспоминали, каким был Сергей Юрский. Многие коллеги актера признались, что сильно волнуются о вдове актера Наталье Максимовне – она тяжело переживает потерю и с трудом сидела у гроба. Почерневшую от горя ее держали под руки.

"Это был человек такой высоты! Во всем. Как, оказывается, можно прожить жизнь, ни в чем ни разу не солгав. Ни себе, ни другим, ни профессии... Можно. Это по сравнению с ним делает нас такими маленькими", – рассказала о Сергее Юрском известная актриса Ольга Остроумова.



Среди всех речей, которые прозвучали, особенно поразили слова журналиста, писателя, актера и телеведущего Юрия Роста. Он сказал: "Не будем тешить себя надеждами, что будем его помнить. Сережи больше не будет, и не надо себя успокаивать, что мы вечно будем его помнить". И добавил, что любит супругу и дочь Юрского и даже их кота.

Ранее о месте прощания с заслуженным артистом сообщила его дочь. Дарья поблагодарила всех "за соболезнования и слова сочувствия... любви и восхищения", которые были адресованы ее отцу, отметив, что родным актера, которые теперь "одни", важно осознавать, что рядом много людей, любивших его.

"Попрощаться с папой можно на отпевании, которое состоится 11 февраля в понедельник в церкви св. Власия в Большом Власьевском переулке в 09:00, и на гражданской панихиде в 11:00 в театре Моссовета", – написала она ранее в Facebook.

Сергей Юрский умер 8 февраля на 84-м году жизни. Он долго болел и скончался от остановки сердца. Коллеги и знакомые актера заявили, что с его уходом российская культура понесла невосполнимую потерю, и выразили соболезнования семье.

Юрский снялся в 40 с лишним кинофильмах, среди которых "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Ищите женщину", "Королева Марго". Первую крупную роль он сыграл в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Широкую популярность актеру принесли образы Остапа Бендера в "Золотом теленке", Викниксора в "Республике ШКИД" и дяди Мити в комедии "Любовь и голуби".

Сергей Юрский имел множество наград, включая орден Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, премии президента РФ в области литературы и искусства и правительства РФ в области культуры. Был лауреатом премий "Золотая маска", "Звезда театра", "Ника", фестиваля "Кинотавр" и так далее.





