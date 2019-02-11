Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды

Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Некоторые поклонники не узнают своих кумиров на фото десятилетней давности

Многие знаменитости с ростом популярности прощаются со старыми нарядами и бьюти-привычками. Одним удается подчеркнуть свою природную красоту с помощью модной одежды, новой прически, необычного макияжа или даже походов к пластическим хирургам и косметологам. Других эксперименты с внешностью меняют до неузнаваемости.

Так, например, сейчас только самые преданные фанаты помнят, что Ольга Бузова пришла на проект "Дом-2", который ее прославил, будучи пергидрольной блондинкой с неестественным загаром.

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com

Однако в 2018-м телеведущая превратилась в настоящую роковую женщину, став шатенкой, а теперь она вновь вернулась к светлым волосам. И ее колористу остается только поаплодировать.

Ольга Бузова. Фото: @buzova86

Свой новый образ начинающая певица поддерживает с помощью эффектного макияжа и сексуальных, но не пошлых нарядов. Однако без ринопластики и инъекций в губы, похоже, преображение Бузовой не обошлось.

Полина Гагарина не стала обращаться к пластическим хирургам, а пошла проверенным путем и работала над собой в спортзале.

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com

Немалую роль в прекрасной метаморфозе певицы сыграл тот факт, что она очень сильно похудела после разрыва с первым мужем.

Полина Гагарина. Фото: @gagara1987

К тому же из невзрачной брюнетки она превратилась в яркую блондинку с короткой стрижкой, благодаря которой сейчас выглядит как студентка.

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com

Пользователи Сети регулярно критикуют Светлану Лободу за то, что она, по их мнению, злоупотребляет "уколами красоты" и сейчас совсем на себя не похожа.

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба

Певица же категорически отрицает сплетни о том, что изменила нос и увеличила грудь и губы с помощью специалистов.

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com

А вот Веру Брежневу восхваляют за умелое использование достижений современной индустрии красоты и за правильный выбор стилиста. Поклонники уверены, что с годами артистка стала выглядеть намного моложе своего возраста и больше не похожа на "тетку" из 1990-х годов.

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com

Правда, певица тоже уверяет, что такая эффектная внешность – это подарок природы.

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, за последние несколько лет нашла свой идеальный оттенок блонда, а заодно отказалась от автозагара. Знаменитость уверяет, что похорошела с возрастом, но фолловеры в соцсетях полагают, что она увеличила грудь и ягодицы.

Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova

Впрочем, Глюкоза сумела подчеркнуть свои достоинства.

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com

Алена Водонаева превратилась из простой тюменской девчонки, неумело пытающейся быть секс-бомбой, в стильную и элегантную девушку на "миллион".

Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva

Звезда вот уже несколько лет верна спокойному мейкапу и темному цвету волос, который делает ее черты лица выразительнее. К слову, Водонаева отрицает, что меняла форму носа, но не скрывает, что уменьшала размер груди. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей