Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды

Некоторые поклонники не узнают своих кумиров на фото десятилетней давности

Многие знаменитости с ростом популярности прощаются со старыми нарядами и бьюти-привычками. Одним удается подчеркнуть свою природную красоту с помощью модной одежды, новой прически, необычного макияжа или даже походов к пластическим хирургам и косметологам. Других эксперименты с внешностью меняют до неузнаваемости.

Так, например, сейчас только самые преданные фанаты помнят, что Ольга Бузова пришла на проект "Дом-2", который ее прославил, будучи пергидрольной блондинкой с неестественным загаром.

Однако в 2018-м телеведущая превратилась в настоящую роковую женщину, став шатенкой, а теперь она вновь вернулась к светлым волосам. И ее колористу остается только поаплодировать.

Свой новый образ начинающая певица поддерживает с помощью эффектного макияжа и сексуальных, но не пошлых нарядов. Однако без ринопластики и инъекций в губы, похоже, преображение Бузовой не обошлось.

Полина Гагарина не стала обращаться к пластическим хирургам, а пошла проверенным путем и работала над собой в спортзале.

Немалую роль в прекрасной метаморфозе певицы сыграл тот факт, что она очень сильно похудела после разрыва с первым мужем.

К тому же из невзрачной брюнетки она превратилась в яркую блондинку с короткой стрижкой, благодаря которой сейчас выглядит как студентка.

Пользователи Сети регулярно критикуют Светлану Лободу за то, что она, по их мнению, злоупотребляет "уколами красоты" и сейчас совсем на себя не похожа.

Певица же категорически отрицает сплетни о том, что изменила нос и увеличила грудь и губы с помощью специалистов.

А вот Веру Брежневу восхваляют за умелое использование достижений современной индустрии красоты и за правильный выбор стилиста. Поклонники уверены, что с годами артистка стала выглядеть намного моложе своего возраста и больше не похожа на "тетку" из 1990-х годов.

Правда, певица тоже уверяет, что такая эффектная внешность – это подарок природы.

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, за последние несколько лет нашла свой идеальный оттенок блонда, а заодно отказалась от автозагара. Знаменитость уверяет, что похорошела с возрастом, но фолловеры в соцсетях полагают, что она увеличила грудь и ягодицы.

Впрочем, Глюкоза сумела подчеркнуть свои достоинства.

Алена Водонаева превратилась из простой тюменской девчонки, неумело пытающейся быть секс-бомбой, в стильную и элегантную девушку на "миллион".

Звезда вот уже несколько лет верна спокойному мейкапу и темному цвету волос, который делает ее черты лица выразительнее. К слову, Водонаева отрицает, что меняла форму носа, но не скрывает, что уменьшала размер груди.