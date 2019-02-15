После скандала Друзя убрали с телевидения

На Первом приняли беспрецедентное решение

Знатока Александра Друзя и главреда программы "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера отстранили от участия в этой передаче и в "Что? Где? Когда?". Об этом сообщило руководство телеканала. Сколько продлится опала, пока не известно.

"Репутационный вред нанесен… телеигре "Что? Где? Когда?" и "Первому каналу" как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"

– сказано в официальном заявлении.

Пояснил решение и гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" – производителя передачи "Кто хочет стать миллионером?". Илья Кривицкий, отметив, что "сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера", сказал: "Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок".

В свою очередь, Наталия Стеценко – генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почетный президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", соавтор и первый редактор игры "Что? Где? Когда?" – добавила, что "ситуация скандальная и рикошетом затрагивает передачу".

По ее словам, несмотря на то что "Александра Друзя очень любят зрители нашей программы", он играет ... 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном,"кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире".

Стеценко также выразила надежду, что "в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан". Однако за то, что "тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок".

Скандал разгорелся в начале недели. Во вторник, 12 февраля, Илья Бер сообщил, что за день до очередных съемок программы "Кто хочет стать миллионером?" в ноябре прошлого года Александр Друзь предложил поделиться с ним выигрышем в 3 млн руб., если ему удастся одержать победу. И он передал магистру вопросы, но только с той целью, чтобы доказать факт мошенничества.

Позже Друзь выдвинул свою версию – по его словам, все было с точностью до наоборот: именно Бер предложил ему схему с вопросами за деньги, а он лишь подыграл, дабы посмотреть, как далеко зайдет редактор шоу.