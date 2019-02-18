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"Нет сюсей-пусей": известные юмористы заговорили о разводе

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитые супруги давно живут отдельно и даже в разных странах

Татьяну Лазареву и Михаила Шаца пытались "развести" сразу после их свадьбы. Однако, хотя семья переживала кризисы не раз, говорить о разводе нет причин. Это дали понять сами артисты.

Они могли расстаться давно, но уже больше 20 лет супругам удается сохранить чувства. А с семейными неурядицами им всегда помогал бороться юмор. Телеведущие весело устраивали жизнь на расстоянии, боролись с творческими неудачами решали бытовые проблемы, поэтому и фанатов у них хоть отбавляй.

Однако теперь поклонники занервничали. В Сети появилась информация о болезни ведущей и о том, что юморист отправил жену на лечение в Европу, а сам развлекается в Москве с молодыми красотками.

В действительности все оказалась совсем не так. Уже три года Михаил с Татьяной на самом деле живут в разных странах, и каждый взял ответственность за какую-то одну часть семьи. Жена осталась в Испании с младшей дочкой Антониной, которая там учится, а он помогает старшим детям – Степану и Соне – в Москве сообщил Шац StarHit. И добавил, что "трудно быть российским комиком за границей".

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: www.globallookpress.com

Для общения у них есть множество способов, отметила Татьяна.

"Мы с Мишей и детьми постоянно на связи в социальных сетях, мессенджерах. У нас даже есть чат "Семейка". Тося звонит папе, когда ей захочется. Что касается Сони и Степы, они тоже спокойно относятся к такой модели. Сложность только физическая: нельзя потрогать, поцеловать, обнять... Когда вместе, восполняем".

Но "сюсей-пусей" у звездной четы "никогда не было". Они относятся к жизни и друг к другу "достаточно иронично". При этом внимательны – устраивают "какие-то сюрпризы, оригинальные поздравления на дни рождения".

По словам телеведущей у них с мужем "скорее наблюдается карьерный рост, а романтичный угасает". И все же некоторую романтичность они стараются сохранить – "на фарфоровую свадьбу оставили детей и поехали с Таней в Будапешт, провели там замечательное время", – заявил юморист.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: www.globallookpress.com

Кризисы звездные супруги "сто раз его переживали", как и любая другая семья.

"Всякое случалось... Но в нашем возрасте, когда дети выросли, хочется уделять больше внимания друг другу. У нас в паре уважительные отношения, никто не может что-то один за двоих решить. Все проблемы устраняются спокойно, взвешенно. И мыслей о разводе нет. Потому что понимаешь, тебе быть с человеком еще 20 лет вместе, никуда его не денешь!",

– пояснила телеведущая. Однако брак устоял. И есть несколько маленьких секретов, что, кроме юмора поспопобствовало этому.

Назвал их Михаил: "На расстоянии не так легко поссориться, скажу я вам. А из банального: один хочет чай, другой кофе. Хотя всегда стыдно ругаться перед детьми".

А Татьяна добавила, что они очень хорошо чувствуют друг друга. "Я уже по движению Мишиной левой брови знаю, что он хочет сказать, да и он про меня тоже. Конечно, иногда чувствуем друг в друге обиду. Но в таких ситуациях в "Угадайку" не играем – садимся и разговариваем", – подчеркнула она.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: www.globallookpress.com

Так что поклонники звездной пары могут быть спокойны. Они о разводе и не помышляют, ведь теперь их брак вполне можно назвать гармоничным.

Источник: https://vistanews.ru/culture/show-business/289032 ©

Полина ДОРОЖКИНА
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