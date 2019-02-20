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"Т-34" бьет рекорды в Америке

Кадр из фильма "Т-34"
Украинцы продолжают попытки сорвать показы

Российская кинокартина Алексея Сидорова "Т-34" после триумфа в российских городах пошла на штурм Америки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Белякова – директора по развитию группы компаний "Киносфера", которая осуществляет прокат на территории США, фильм покажут в 10 американских городах, причем в ряде кинотеатров билеты уже проданы.

Стоит отметить, что сеансов могло быть намного больше. Однако украинским активистам, которых в США достаточное много, удалось сорвать показ фильма сразу в нескольких городах, например, в Сан-Франциско. Украинцы написали владельцам кинотеатров с просьбой не показывать фильм, так как он "популяризирует современную агрессию России, прибегая для этого к памяти о героях Второй мировой войны".

Также показ фильма был сорван в одним из кинотеатров Бостона, где владелец кинотеатра отказался от картины после многочисленных писем и звонков. Но организаторам удалось найти другой кинотеатр.

В фильме "Т-34" показана история командира танка, который оказывает верх над принципиальным соперником. Споры о то, был ли легендарный танк отличной машиной или был просто "распиарен" советской и немецкой пропагандой, ведутся до сих пор.

Александр ИЛЬИН
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