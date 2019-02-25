Совсем плох: Лановой не смог выйти на сцену

Народный артист СССР почувствовал сильное недомогание

Василий Лановой не пришел в Театр имени Вахтангова в воскресенье, 24 февраля, из-за плохого самочувствия. И спектакль "Посвящение Еве", в котором он должен был играть главную роль, был отменен. Вместо этого прошел творческий вечер другого артиста – Евгения Князева.

"Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" из-за нездоровья",

– рассказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.

Позже стало известно, что актер "дома, ему врачи сделали какие-то уколы внутривенно". Рядом с ним жена Ирина Петровна, и "пока речи о госпитализации не идет".

Как сообщил Крок РЕН ТВ, "на Василия Семеновича в последнее время стала влиять погода – когда то мороз, то резко оттепель, у него всегда подскакивает артериальное давление". Сначала "все было хорошо... он говорил, что к шести будет в театре, а в половине шестого позвонила его жена Ирина Петровна и сообщила: "У Васи давление, я вызываю скорую", добавил директор Театра имени Вахтангова.

В ближайшую неделю спектаклей у Ланового нет. К началу марта актер придет в форму и встанет в строй, выразил надежду директор.

Подобное случилось в пятницу, 22 февраля. Лановой прибыл в театр за час до начала спектакля и неожиданно почувствовал себя плохо, напоминает РИА ФАН.

Медики, прибывшие по вызову, диагностировали у него повышенное артериальное давление. Актеру запретили выходить на сцену, и зрителям показали лишь часть спектакля, в которой он не играл.

В январе прошлого года Лановому исполнилось 85 лет. Юбилей он встретил на сцене, играя в том же спектакле "Посвящение Еве".

Незадолго до дня рождения его госпитализировали в военную больницу из-за проблем с сердцем. Тогда Василий Семенович успокоил поклонников, заявив, что волноваться не о чем.

Зрители запомнили его по самой первой роли – революционера Павла Корчагина, – которую он сыграл, будучи студентом. Потом был капитан Грэй в "Алых парусах", Алексей Вронский в "Анне Карениной", Анатоль Курагин в "Войне и мире". Наибольшую популярность принесла ему работа в картине "Офицеры".