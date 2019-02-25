"Надо спросить у бога": Лановой откровенно рассказал о здоровье

Актер даже не знает, когда вернется на сцену

Из-за пошатнувшегося здоровья Василий Лановой не смог принять участие в спектакле, который должен был пройти на сцене Театра имени Вахтангова накануне. Однако уже сегодня он сам сообщил, что плохое осталось позади.

"Нормально себя чувствую. У меня было высокое давление вчера и позавчера",

– рассказал актер корреспонденту телеканала "360". И добавил, что в больнице он не был.

Любимец миллионов кинозрителей собирается вернуться к работе. Однако пока он не загадывает, когда сможет это сделать.

"Не знаю, это надо спросить у Бога. Но это потом",

– отметил Василий Семенович.

Ранее со слов директора театра Кирилла Крока стало известно, что из-за плохого самочувствия Василия Ланового пришлось отменить спектакль, в котором актер играет главную роль. А также сообщил, что из-за меняющихся погодных условий у знаменитости резко выросло давление.

По его словам, медики "скорой помощи", приехавшие по вызову, решили не забирать актера в больницу. Лановому оказали всю необходимую помощь, и он остался дома.

За свою творческую карьеру известный актер сыграл более сотни ролей в театре и кино. Самые известные из них – комвзвода Иван Варава в картине "Офицеры" и генерал Карл Вольф в киноленте "Семнадцать мгновений весны", отмечает "Царьград".