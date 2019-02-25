"Надо спросить у бога": Лановой откровенно рассказал о здоровье

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Из-за пошатнувшегося здоровья Василий Лановой не смог принять участие в спектакле, который должен был пройти на сцене Театра имени Вахтангова накануне. Однако уже сегодня он сам сообщил, что плохое осталось позади.
"Нормально себя чувствую. У меня было высокое давление вчера и позавчера",
– рассказал актер корреспонденту телеканала "360". И добавил, что в больнице он не был.
Любимец миллионов кинозрителей собирается вернуться к работе. Однако пока он не загадывает, когда сможет это сделать.
"Не знаю, это надо спросить у Бога. Но это потом",
– отметил Василий Семенович.
Ранее со слов директора театра Кирилла Крока стало известно, что из-за плохого самочувствия Василия Ланового пришлось отменить спектакль, в котором актер играет главную роль. А также сообщил, что из-за меняющихся погодных условий у знаменитости резко выросло давление.
По его словам, медики "скорой помощи", приехавшие по вызову, решили не забирать актера в больницу. Лановому оказали всю необходимую помощь, и он остался дома.
За свою творческую карьеру известный актер сыграл более сотни ролей в театре и кино. Самые известные из них – комвзвода Иван Варава в картине "Офицеры" и генерал Карл Вольф в киноленте "Семнадцать мгновений весны", отмечает "Царьград".
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