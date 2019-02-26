"Не тянул": Рынску прорвало после гибели мужа

Журналистка пустилась в откровения о событиях перед трагедией

Хотя о смерти экс-главы "Останкино" и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко стало известно накануне днем, его жена Божена Рынска прокомментировала случившееся только вечером. И с того времени выкладывает в соцсети одну запись за другой.

Светская обозревательница заявила, что "еще месяца два назад" ее супруг не думал уходить из жизни. Но все изменилось в конце прошлого года.

"Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз",

– написала Рынска в Facebook.

Она решила высказаться "из-за публичности, во избежании домыслов". И призналась:

"Я очень любила Игоря, и люблю его до сих пор. Я не знаю, как я буду жить без него. Мне незачем жить. Мы каждой черточкой души были дороги друг другу. У нас была большая любовь, огромная. Это была моя настоящая половинка, любовь моя".

Рынска пожалела, что включилась в тяжбу с бывшей супругой мужа.

"Мне надо было прекратить борьбу. И Игорь был бы жив. Но мне казалось, что раз она обещает его убить, то я обязана воевать, палить из всех орудий. Я так понимала защиту Игоря",

– отметила она. По словам журналистки, Малашенко очень любил детей от первого брака и сильно переживал, когда экс-жена стала настраивать их против него.

Кроме того, "Игорь очень страдал, что у него нет работы". Из-за его паники Божена и взяла судебные дела на себя.

"Ему казалось, что у него все отнимут. Я взяла на себя все дела, потому что он откровенно не тянул",

– пояснила Рынска. И добавила, что "на последнем суде даже адвокаты заметили, что он плохо выглядел и ему было очень плохо".

По ее словам, во вторник, 26 февраля, они должны были быть в Москве, чтобы оформить документы на вид на жительство в Латвии. Однако вместо этого Малашенко спрятал паспорта Божены и экстренно вылетел в Испанию, отмечает URA.RU.

"Игорь хотел защитить меня и завещать мне гибралтарские компании… И он написал мне, что поехал разбираться с Гибралтаром. Я просила всех проверить как он там. Его видели вчера. Сказали в нормальном состоянии", – сообщила Божена.

До этого Рынска в деталях описывала судебную тяжбу между Малашенко и его первой женой.

О гибели Игоря Малашенко в Испании стало известно в понедельник, 25 февраля. Женщина-управдом нашла его тело в доме. По сообщениям СМИ, медиаменеджер наложил на себя руки. Обстоятельства смерти указывали на то, что покойный добровольно расстался с жизнью, рассказали друзья, приводит их мнение сайт "Комсомольская правда".

Полиция города Сотогранде, где он погиб, ждала родственников, чтобы получить разрешение на проведение вскрытия. После этого будет названа точная причина смерти. Личность погибшего испанские силовики установили сразу: на месте трагедии нашли паспорт Малашенко, передает Telegram-канал Mash.

Журналистка уже прилетела на место. "Дом оцеплен полицией. Никого не пустили, в Сотогранде нет никого, кто бы мог со мной побыть. Я в какой-то непонятной норе жду полиции завтрашней. Завтра прилетит подруга первым рейсом. А пока мне придется выговариваться тут. У меня сейчас никого нет рядом, не было прямых рейсов на Малагу. Мне самой друзья просто дали самолет и я смогла долететь. Если бы были самолеты прямые, я бы раньше прилетела и предотвратила это все. Как я уже не раз прилетала и хватала его на ручки в припадке его отчаянья", – написала она.

Божена Рынска и Игорь Малашенко официально зарегистрировали брак в сентябре прошлого года, хотя жили вместе почти семь лет. Теперь она "должна похоронить Игоря рядом с папой".

Однако боится возвращаться в Россию: "налетят стервятники, будет травля, как во время НТВ. когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома".

Ранее Рынска заявляла в соцсети, что бывшая супруга Малашенко Елена Пивоварова, в браке с которой у него родились трое детей, нарочно "доводит его до смерти". Эта особа и ее адвокаты"затягивали процесс, мучили Игоря бесконечными атаками. И главный адвокат сказал: "Она (гангрена) получает удовольствие от этого всего. Это гадюка", – отметила журналистка.