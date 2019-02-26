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Данелия вернулся к жизни

Георгий Данелия. Фото: www.globallookpress.com
Легендарного режиссера вывели из искусственной комы

Георгий Данелия находится в сознании. Состояние знаменитого кинодеятеля стабильно. Об этом рассказала его внучка Маргарита, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Уже несколько дней создатель известных советских кинофильмов находится в реанимации одной из московских больниц. Звезду госпитализировали в прошедшие выходные.

Сначала врачи подозревали, что у режиссера в грудной клетке скопились газы, потом выяснилось, что это пневмония. В воскресенье, 24 февраля, Данелию ввели в искусственную кому, он дышал через аппарат искусственной вентиляции легких.

Накануне жена постановщика, которая находится рядом с мужем, рассказала, что пророчат мужу врачи.

"Состояние стабильно тяжелое, но не безнадежное. Делают все возможное для того, чтобы его поднять. Вот и все. Ничего не меняется, все точно так же. Воспаление легких", – сообщила Галина Ивановна Юркова-Данелия сайту "Комсомольская правда".

Георгия Данелию заслуженно называют одним из лучших режиссеров СССР. Его фильмы, среди которых "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", вошли в историю отечественного кинематографа. 

Полина ДОРОЖКИНА
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