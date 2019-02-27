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Семейка арестантов: жене Мамаева грозит тюрьма

Павел Мамаев с супругой. Фото: instagram.com/alana_mamaeva
На экс-модель подали в суд

Пока Павел Мамаев находится под стражей в СИЗО, его супруга Алана оказалась в неприятной ситуации – скоро ей предстоит пережить новое разбирательство, но уже в качестве ответчицы. Бывший муж девушки Александр Липовой пришел в негодование от того, что она поменяла фамилию их общему ребенку и обратился в правоохранительные органы, чтобы наказать ее во что бы то ни стало.

В браке с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, который продлился несколько лет, Алана родила сына Сашу. Мальчика воспитывал второй супруг девушки Павел, который и дал ему свою фамилию. Об этом в 2018-м, как сообщает Telegram-канал Mash, узнал Липовой и решил всеми средствами судиться за своего ребенка. Любопытно, что спортсмена не смущает тот факт, что в 2017-м его лишили родительских прав. 

Сейчас Липовой находится в СИЗО "Матросская тишина", его обвиняют в мошенничестве. Похоже, у кикбоксера было время расставить приоритеты. Мамаев же сидит в "Бутырке" по делу о хулиганстве и побоях, которое возбудили после того, как он и Александр Кокорин устроили дебош в октябре 2018-го в Москве. 

Полина ИВАНОВА
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