У Кокорина и Мамаева нашлись заступники

Раскаявшихся футболистов потребовали вернуть в игру

Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под стражей как минимум до 6 апреля. Соответствующее решение вынес во вторник, 26 февраля, Городской суд Москвы по итогам рассмотрения апелляции футболистов, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Их защитники в очередной раз пытались доказать, что обвиняемые вполне могут дожидаться окончания следственных действий на свободе.

Адвокаты использовали разные подходы: говорили, что решение Тверского суда о содержании ребят в Бутырке незаконно, что следователи нарочно затягивают процесс, что пострадавшие не так уж сильно и пострадали, что у Мамаева на иждивении двое детей и неработающая супруга, а у Кокорина – старая травма, требующая специального режима реабилитации, передает "Чемпионат".

Прокурор стоял на своем: изменения режима пресечения допускать нельзя, учитывая "характеристики, данные о личности обвиняемых, прочие факторы". А поскольку медики подтвердили, что состояние здоровья всех обвиняемых допускает их содержание под стражей, они должны оставаться в СИЗО до суда.

Эти доводы убедили судью лучше, чем активная кампания в поддержку футболистов, организованная в СМИ накануне заседания.

В частности, бывший тренер сборной РФ по футболу, ныне возглавляющий "Витесс" Леонид Слуцкий заявил, что осуждает поведение ребят, но считает наказание, которое они несут, чрезмерным.

"Шесть месяцев - это очень много", – подчеркнул Слуцкий.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пошел еще дальше. По его мнению, процесс против Кокорина и Мамаева вредит отечественному футболу.

"Как руководителю РФС мне это не нравится. Тут вопрос репутации, имиджа российского футбола. ... Мы с регулярностью говорим не о футболе, не о развитии, не о детско-юношеском футболе – наше внимание приковывает эта история. Все это наносит серьезный урон нашему футболу", – заявил Дюков в интервью "Р-Спорт".

Родные Александра Кокорина также уверены, что он уже достаточно наказан. По словам его жены, футболист раскаялся не только в роковых действиях, повлекших за собой арест, но даже в обидах, которые наносил раньше ей.

Однако внимание прессы делу не помогло. Братья Кокорины, Мамаев и игрок любительской лиги Протасовицкий будут дожидаться начала судебного процесса в СИЗО до апреля.

Молодых людей обвиняют по статьям "Хулиганство" и "Побои". В октябре они напали на Виталия Соловчука – водителя легкового автомобиля, припаркованного у гостиницы "Пекин" в центре Москвы, а затем в одном из столичных кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.