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Кокорин сильно изменился в изоляторе

Александр Кокорин. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Супруга футболиста раскрыла всю правду

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который сейчас сидит в СИЗО, с момента начала скандала не давала интервью. Однако неотразимому Андрею Малахову удалось пригласить несговорчивую блондинку в свою программу.

Дарья неожиданно призналась, что пребывание за решеткой пошло на пользу ее ветреному супругу: он повзрослел и стал мудрее. При этом она обмолвилась, что "звездный мальчик" и к ней относился временами не очень достойно.

"Дурость, которая свойственна мужчинам до определенного возраста, она абсолютно ушла... Он осознал, что где-то он меня обижал…" – рассказала жена футболиста в программе "Прямой эфир".

Она подчеркнула, что у ее супруга "мировоззрение поменялось", настолько он все глубоко переосмыслил. Более того, по словам Валитовой, тяжелая ситуация пошла на пользу семье спортсмена – супруги поняли, как они важны друг для друга. 

Дарья уверена, что СМИ предвзято относятся к Кокорину и делают из него чудовище. По ее словам, сотрудник Минпромторга, который пострадал в драке с футболистами, сам спровоцировал конфликт, а в избиении водителя журналистки Александр вообще не участвовал. Более того, нападающий "Зенита" только и делал, что разнимал дерущихся, добавила Валитова и разрыдалась. Малахов трепетно отнесся к слезам расстроенной молодой женщины и по-отечески приобнял ее. 

После этого Дарья извинилась за своего супруга и его товарищей, которые сейчас коротают время за решеткой, и попросила общественность о поддержке.

Валентина МАЙОРОВА
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