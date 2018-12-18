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Судье не жить: фанаты Кокорина и Мамаева разошлись не на шутку

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
У футболистов нашелся тайный защитник

Письмо с угрозами и "предостережением" пришло на электронный адрес Московского городского суда.

"Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущенны на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (…). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить", – такой отрывок опубликован на сайте Мосгорсуда (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

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Отмечается, что информация об угрозах уже передана в ГУ МВД России по г. Москве для того, чтобы провести проверку и принять необходимые меры по обеспечению безопасности судей.

Ранее суд второй инстанции оставил под стражей Павла Мамаева, братьев Кокориных и Александра Протасовицкого. Апелляционная жалоба на решение Тверского районного суда г. Москвы была отклонена. Футболисты и их друзья обвиняются в совершении хулиганства, а Мамаев и братья Кокорины также в нанесении побоев.

Адвокаты Александра Кокорина просили суд изменить футболисту меру пресечения на залог в размере 10 млн руб. или домашний арест, а Павел Мамаев обратился с просьбой "позволить ему встретить Новый год со своими детьми".

В начале октября нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев устроили две драки в Москве, избив водителя журналистки Первого канала и чиновника Минпромторга. В настоящее время они арестованы и до 8 февраля будут сидеть в СИЗО "Бутырки".

Валентина МАЙОРОВА
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