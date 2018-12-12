Ведущий напомнил о равенстве перед законом

На днях суд продлил до 8 февраля арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, и спортсменам немедленно начали сочувствовать, считая их наказание слишком суровым. По мнению многих интернет-пользователей, в этом случае можно было ограничиться домашним арестом.

Журналист Владимир Соловьев резко раскритиковал такую позицию сетевых доброхотов. "Кто такой Кокорин, чтобы из-за него закон изменить?" – приводит слова Соловьева телеканал "Царьград".

Он добавил, что только больные могут считать происходящее заговором против Кокорина и что спортсмены-дебоширы получили по заслугам. Соловьев также напомнил, что закон един для всех и в свое время был осужден даже великий советский футболист Эдуард Стрельцов.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в начале октября устроили настоящий дебош: сначала они избили водителя журналистки Первого канала, а потом устроили драку в кафе.

Сейчас нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" находятся в СИЗО.