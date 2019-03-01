Внезапно: "Дом - 2" скоро закроют

Главная телестройка страны, длящаяся уже 15 лет претерпит изменения

Вот уже 15 лет в России идет реалити-шоу "Дом-2" с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. Многие зрители волнуются и спрашивают : "когда уже закончится проект?". О том, что будет с проектом дальше рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

"Хотя сейчас и кажется, что до закрытия "Дому-2" еще далеко, эта история скоро закончится, причем закончится довольно неожиданно. Нельзя сказать, что руководство телеканала или продюсеры примут это решение, закрытие будет частью более глобального процесса", – считает она.

По словам Абравитовой, в отечественном шоу-бизнесе наметилась тенденция "избавления от шлака".

"В том числе и таких неоднозначных с точки зрения интеллекта и морали телешоу. Хотим мы этого или нет, цензура в нашей стране усиливается и в определенный момент "Дом-2" просто придется закрыть. Я считаю, что это произойдет уже в течение двух лет, так что 20-летие "Дом-2" таки не отпразднует", – заключила она.