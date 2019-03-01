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Внезапно: "Дом - 2" скоро закроют

Кадр телеканала ТНТ
Главная телестройка страны, длящаяся уже 15 лет претерпит изменения

Вот уже 15 лет в России идет  реалити-шоу "Дом-2" с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. Многие зрители волнуются и спрашивают : "когда уже закончится проект?". О том, что будет с проектом дальше рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. 

"Хотя сейчас и кажется, что до закрытия "Дому-2" еще далеко, эта история скоро закончится, причем закончится довольно неожиданно. Нельзя сказать, что руководство телеканала или продюсеры примут это решение, закрытие будет частью более глобального процесса", – считает она. 

По словам Абравитовой, в отечественном шоу-бизнесе наметилась тенденция "избавления от шлака". 

"В том числе и таких неоднозначных с точки зрения интеллекта и морали телешоу. Хотим мы этого или нет, цензура в нашей стране усиливается и в определенный момент "Дом-2" просто придется закрыть. Я считаю, что это произойдет уже в течение двух лет, так что 20-летие "Дом-2" таки не отпразднует", – заключила она. 

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

Фоторепортаж
На "Дом-2" берут без кастинга
ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ
ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ ФОТО Дмитрия Самоделова, фоторедактора ТНТ +
Зинаида ДУБОВИЦКАЯ
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