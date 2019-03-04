Скончался еще один актер из "Возвращения Мухтара"

Народный артист Украины ушел из жизни на родине

Сергей Романюк умер в Ивано-Франковске. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив. Причина смерти пока не известна. Актеру было 65 лет.

"До глубины души задело сообщение о смерти актера Сергея Романюка. Несмотря на возраст, он был полон энергии и планов", – написал градоначальник в Facebook.

По его словам, актер готовится к выступлениям с "Новым театром". Мэр также отметил:

"От него исходил необыкновенный позитив и душевная, ненавязчивая мудрость. Мало что в этом скромном, простом человеке выдавало звезду экранов, народного артиста".

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 г. в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В 1973-м окончил Студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко.

С 1972 г. он играл на сцене Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. Много снимался в кино.

Романюка знают по сериалам "Возвращение Мухтара 2", "Смерть шпионам", "День рождения Буржуя" "При загадочных обстоятельствах", "Остров ненужных людей", "Девять жизней Нестора Махно", "Роксолана" и других.

В 1998 г. ему присвоили звание народного артиста Украины. Десять лет назад актер получил приз кинофестиваля "Киношок" за лучшую мужскую роль в фильме "Райские птицы".

Из сыгравших в сериале "Возвращение Мухтара" актеров Сергей Романюк умер не первый. В декабре в возрасте 27 лет скончался Тарас Мельничук, который на протяжении последних нескольких лет боролся со страшным недугом – острым миелоидным лейкозом.

До этого, в апреле, после тяжелой болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Ей было только 47 лет.