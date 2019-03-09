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Раскрыты подробности смерти Этуша

Владимир Этуш. Фото: www.globallookpress.com
Артист умер в больнице

Народному артисту СССР стало плохо накануне, 8 марта. Он потерял сознание. Из дома Владимира Этуша срочно увезли в реанимацию.

Медики не смогли спасти артиста, говорится на сайте Teatral-online.

Месяц назад у Этуша случился инсульт. Тогда он две недели провел в больнице, но врачи смогли поставить его на ноги, пишет телеграм-канал BAZA. Однако вчера состояние его резко ухудшилось. Актер умер в одной из московских больниц сегодня утром.

Ранее информацию о смерти Этуша подтвердил руководитель театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

 "Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу",

цитирует его ТАСС.

Чуть позже подтверждение RT дала и его дочь Раиса. Владимиру Этушу было 96 лет. Дочь актера рассказала журналистам, что в последнее время он страдал от множества болячек в силу возраста. Были и проблемы с сердцем.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, передает Mash. Гражданская панихида пройдет в театре им. Вахтангова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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