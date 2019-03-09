Ушел из жизни Владимир Этуш

Легендарному артисту было 96 лет

О смерти советского и российского актера сообщает телеграм-канал Baza.

Печальную новость подтвердил директор театра им. Вахтангова.

У пожилого артиста были проблемы со здоровьем. Так, в ноябре прошлого года появилась информация, что Владимир Этуш подхватил инфекцию. У него поднялась высокая температура, из-за чего спектакль отменили. А в июле актеру пришлось вернуться с отдыха в Италии досрочно из-за слабости. Тогда его отправили на обследование, положили в больницу.