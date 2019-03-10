Пугачева промолчала о смерти Этуша

Примадонна не отреагировала на печальную новость

Поклонники Аллы Борисовны обратили внимание на неоднозначную реакцию звезды.

Народный артист СССР Владимир Этуш умер накануне в больнице. Пожилому актеру стало плохо, его увезли в реанимацию. На следующее утро он ушел из жизни. Легенде советского кино было 96 лет.

Соболезнования родным и близким Этуша выразили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Среди них был и супруг Пугачевой Максим Галкин.

"Вечная память большому актёру, педагогу, ветерану. Теряются вдали, уходят в извечную неизвестность наши ориентиры. Время нынешнее косит целое поколение кумиров. Владимир Этуш был аксакалом этого поколения. Как грустно",

– написал он в своем Instagram.

Алла Борисовна же хранит молчание. Некоторые поклонники певицы недоумевают, почему звезда не сказала ни слова. При этом фанаты вспомнили, что недавняя внезапная смерть рэпера Децла потрясла Пугачеву. Она написала об этом в соцсетях.