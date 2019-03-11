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Родные Этуша поборются за наследство

Владимир Этуш. Фото: www.globallookpress.com
Кому достанется то, что нажил актер, можно только гадать

Пока не известно, оставил Владимир Этуш завещание или нет. Претендовать на его имущество смогут вдова Елена и единственная дочь Раиса. Похоже, в ближайшее время родственники актера могут попытаться разделить наследство через суд.

Чем владел народный артист, пока не известно. Вдова и дочь еще не говорили о своих намерениях. При этом, если завещание так и не найдут, Раиса не будет считаться с законом и устроит долгую тяжбу за свои права, предположили эксперты.

Этуш еще при жизни обеспечил наследницу жилплощадью, несмотря на то что она не раз огорчала его и отношения между ними разорваны много лет назад, после того как Раиса без спроса продала квартиру в знаменитом "доме поэтов" в подмосковной Икше, которой отец очень дорожил. Женитьба Этуша на Елене Горбуновой, которая была младше его на 42 года, еще больше отдалила актера с дочкой. 

Ддо последних дней актер выходил на сцену своего родного Вахтанговского театра и много путешествовал. Такой образ жизни звезде театра и кино помогала поддерживать его третья жена – Елена Горбунова, с которой он прожил почти 20 лет.

Забота, помощь и уход любящей супруги изменили пожилого актера. Он стал ухоженным, хорошо одетым, следил за своим здоровьем – Елена купила для мужа фитнес-браслет для контроля количества шагов за день.

Никаких скандалов в этой семье и в помине не было. Жена всегда была в тени знаменитого актера и не жаловалась на это, пишет StarHit.

Владимир Этуш умер 9 марта в одной из московских больниц. За день до этого народному артисту СССР стало плохо, он потерял сознание. "Скорая" доставила актера в реанимацию. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но тщетно – спасти знаменитость не удалось. Видимо, сказались множество болезней в силу возраста, которыми, по словам дочери, актер страдал в последнее время, и проблемы с сердцем.

Прощание с Этушем пройдет во вторник, 12 марта, в Театре имени Вахтангова. Его кремируют на Троекуровском кладбище. Как сообщалось ранее, актер готовился к смерти. Он и его жена Елена недавно выбрали себе места для захоронения на Новодевичьем кладбище и заказали надгробные памятники, которые были изготовлены несколько месяцев назад  по индивидуальному эскизу. 

Полина ДОРОЖКИНА
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