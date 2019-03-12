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На прощание с Этушем пришел скандалист

Александр Олешко. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Валерий Баринов (справа). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Мария Аронова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
продолжениеПоследняя воля: Этуша похоронят рядом с Гоголем
Прощание с великим артистом проходит в полной тишине

Сегодня в Москве прощаются с Владимиром Этушем. Траурная церемония началась в 10:00 и проходит в зале Основной сцены Театра имени Евгения Вахтангова, в труппу которого актера приняли в далеком 1945 году. С великим артистом пришли попрощаться многие звезды отечественного шоу-бизнеса. 

На фасаде театра висит портрет знаменитости, под ним – цветы. Также рядом помещены фото Этуша в разных спектаклях, в которых он играл на вахтанговской сцене. 

Первыми проводить мэтра в последний путь пришли в зал студенты Щукинского театрального училища. Владимир Абрамович руководил им 16 лет. Уже появились и другие. Сцена, где находится гроб, у которого стоят близкие народного артиста СССР, заставлена венками, поклонники, друзья и коллеги несут розы, гвоздики, хризантемы. 

В почетном карауле у гроба стоят актеры Александр Олешко, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий. Туда же вышел и директор вахтанговского театра Кирилл Крок. Голос Этуша произнес: "Наступил наконец день, один из лучших дней моей жизни". Потом зазвучала песня в исполнении Мирей Матье, которую так любил слушать актер.

Пришли проститься артисты Вера Васильева, Евгений Князев, Анатолий Белый, Юрий Шлыков, Клара Новикова, Леонид Ярмольник и  даже скандально прославившийся после нескольких эротических скандалов Андрей Панин. Появился и актер Виктор Добронравов. 

Коллеги произносят трогательные речи, вспоминая, каким был Владимир Абрамович. Худрук Театра имени Вахтангова – режиссер Римас Туминас - написал колонку об Этуше:

"Он унес спектакли с собой, закрыл зрительный зал". 

Как правило, чаще провожают любимых актеров в последний путь женщины-поклонницы. А на прощание с Этушем пришли много пожилых мужчин. Многие на сцене теряются. Правильно подойти попрош и выйти им помогает Маковецкий.

И снова звучит голос Владимира Абрамовича. Вдова актера Елена Горбунова прильнула к рго 


Коллега Василий Лановой не смог попрощаться с народным артистом СССР. На то есть серьезная причина – он находится в больнице. "Лечусь. Врачи настаивают на том, чтобы я соблюдал больничный режим. Проблемы с давлением. Погода изменчивая, и мне тяжело под нее подстраиваться", – рассказал Лановой корреспонденту "Вечерней Москвы".

Владимира Абрамовича кремируют на Троекуровском кладбище, а похоронят на Новодевичьем в семейной могиле. Напротив погребен актер Михаил Державин. Недалеко расположена могила известного писателя Николая Гоголя.

Раньше Владимир Абрамович часто приходил туда к родным. Говорил, что на их надгробии со временем появится и его имя. Это была его воля, которую исполнят близкие.

Знаменитый и любимый актер умер 9 марта на 97-м году жизни. За день до этого Этуш потерял сознание, и его госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц. Спасти кумира миллионов зрителей не удалось. Дочь Раиса назвала причиной смерти народного артиста СССР возрастные болезни и проблемы с сердцем.

Полина ДОРОЖКИНА
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