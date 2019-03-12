Последняя воля: Этуша похоронят рядом с Гоголем

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Сегодня, 12 марта, в театре им.Вахтангова проходит церемония прощания с народным артистом СССР. А завтра прах Владимира Этуша будет захоронен на Новодевичьем кладбище.
Этуш будет покоиться в семейной могиле рядом с родителями. Напротив находится могила актера Михаила Державина, а совсем недалеко похоронен великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь.
Артист часто приходил на это место к своим умершим родным и говорил, что скоро на камне появится и его имя. Это была его воля, которую исполнят его близкие – сообщает "КП".
Напомним, 8 марта Владимир Этуш попал в больницу. Его доставили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром остановилось сердце актера.
6 мая Владимиру Этушу исполнилось бы 97 лет.
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