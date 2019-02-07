Они еще не видели: Панин шокирует американцев своими гениталиями

Актер переезжает из России в США

Алексей Панин взволновал своих поклонников и ненавистников неожиданной новостью. Скандально известный артист опубликовал в Instagram фото своей американской визы в загранпаспорте и дал понять, что планирует навсегда обосноваться в Соединенных Штатах.

"Билет в один конец",

– написал под снимком Панин, который дополнил свой пост стихотворением Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия...".

Мнения подписчиков актера разделилось. Одни уверены, что ему давно пора было уехать из России. Другие отметили, что виза имеет тип P3, что дает разрешение на работу в США. Вероятно, артист планирует сниматься там в новом фильме. Некоторые пришли к выводу, что Панин пошутил.

"Скучать не будем", "Прощай, мытый Панин, только не возвращайся", "Свалишь-красава!", "А я поддержу! Все правильно сделал", "Да прикололся мужик, видать, много выпил, сфотал старую визу", "Виза уже истекла, потому ты и прикрыл дату купюрами", – прокомментировали фолловеры Панина его пост.

Актер регулярно заставляет общественность говорить о себе. Звезда фильма "Жмурки" то устроит дебош на борту самолета, то выложит в соцсети снимки с нудистского пляжа, то оголится прямо на сцене или пройдет по улице без одежды.