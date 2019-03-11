Звезду сериала "Кухня" уложили в больницу

Известный актер обратился за помощью к врачам

Дмитрия Назарова госпитализировали в одну из больниц Москвы. Он находится в отделении нейрохирургии.

Народный артист России, как сообщает "РЕН ТВ", обратился за помощью из-за болей в спине. Врачи приняли меры – решили обследовать его более тщательно.

Однако сам Назаров опроверг эту информацию. "Это кто ж себе такое позволяет фантазировать? У меня все хорошо, спасибо. В больницу я не обращался", – заявил он, цитирует Telegram-канал Hue.

После окончания Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина в 1980 г. Назаров до 1995 г. служил в Малом театре, где исполнил почти 60 ролей. Затем актер работал в театре "Сфера" и Театре российской армии, а с 2003 г. – в МХТ имени Чехова. В 2000 г. ему присвоили звание "Народный артист России".

В кино и на телевидении Назаров сыграл более 40 ролей. Наибольшую популярность принесла ему роль Виктора Баринова в сериале "Кухня".

Актер нередко попадает в разные громкие истории. Не так давно стало известно, что он устроил драку у стен театра, в котором сейчас служит. По рассказу очевидцев, Назаров был страшно недоволен тем, что его снимают на камеру, и без каких-либо причин вел себя очень агрессивно. Сам народный артист опровергал то сообщение.

Ранее, несколько месяцев назад, на Варшавском шоссе Назаров на автомобиле сбил пешехода. Он сам оказал первую медицинскую помощь пострадавшему и вызвал "скорую". По словам очевидцев, попавший под колеса машины был пьян, но актер не отрицал и своей вины.