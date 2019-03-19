У умершего "Иванушки" нашлась самозванка-мать

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Звезда группы "Иванушки International" ушел из жизни 29 июня 2017 г., однако до сих пор вокруг его наследства кипят нешуточные страсти.
Имущество певца, которое оценивается некоторыми экспертами в 200 млн руб., как магнит притягивает проходимцев всякого рода. Так, недавно одна дама заявила, что воспитывает внебрачного ребенка Олега, а теперь у покойной звезды объявилась вторая мать. Масхуда Минидарова из Зеленодольска в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" объявила, что на самом деле именно она – биологическая мать Олега Яковлева.
По словам женщины, настоящее имя Олега – Каюмов Руслан Рашидович, он родился 12 декабря 1978 года. Мальчик с детства был очень музыкальным, играл на баяне. В 15 лет у подростка начались конфликты с отчимом, и Руслан ушел искать отца, а потом пропал. Мать подавала в розыск, однако найти сына не удалось.
В следующий раз своего Руслана Масхуда увидела в клипе "Тополиный пух" группы "Иванушки International", а встретились они только в 2000 году. После концерта в Казани несчастной женщине удалось поговорить с сыном. Тот обрадовался встрече, но просил ее никому не рассказывать о его прежней жизни, а потом пригласил к себе в столицу.
Олег всегда утверждал, что он сирота, поэтому многим гостям в студии история, рассказанная Масхудой, показалась сомнительной. Так, заслуженная артистка России Татьяна Судец удивилась тому, откуда вообще взялась эта мать. Она напомнила, что у Олега было трудное детство, он рос в детском доме, начал работать в 13 лет. Ее поддержала певица Анна Калашникова, которая вспомнила, что, по словам Олега, мама родила его в 42 года, поэтому Масхуде сейчас должно было быть 89 лет.
В завещании Олег оставил свое имущество своему лучшему другу Роману Радову, однако на наследство претендуют еще и племянница певца, и гражданская супруга артиста Александра Куцевол. Масхуда заявила, что ей деньги не нужны, она только хочет разобраться, кто виноват в смерти ее сына.
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