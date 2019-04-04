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88-летний Краско собирается жениться снова

Иван Краско. Фото: www.globallookpress.com
С избранницей он знаком почти 20 лет

После очередного развода актер решил вспомнить о своей третьей жене Наталье Вяль, с которой они были в официальном браке с 2001 по 2011 год. Жена артиста работала художником по костюмам и родила ему двоих сыновей.

Краско рассказывает, что отношения с Вяль постепенно налаживаются – они даже живут вместе. Более того, актер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной и надеется, что она ответит согласием.

"В начале, когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую. В любом случае мы обвенчаны, то есть перед церковью мы до сих пор женаты",

делится Краско c "КП".

Он также рассказал, что предлагал супруге вернуть звездную фамилию, но так отказалась. Вяль говорит, что по-прежнему чувствует себя молодой и красивой и не испытывает недостатка в мужском внимании. Бывшей жене актера сейчас 41 год, видимо, он сознательно выбирает себе очень молодых спутниц.

Иван Краско сыграл почти в сотне фильмов, но в последние годы стал знаменит из-за своих любовных похождений. В 2015 г. он женился на юной Наталье Шевель – разница между супругами была почти 60 лет. Вместе пара прожила три года, затем супруги расстались. Но по-прежнему продолжают общаться: переписываются, играют в одном спектакле, а иногда актер даже высылает ей деньги.

Фото: www.globallookpress.com

Шевель об Иване Краско отзывается хорошо, даже комментирует его возобновившиеся отношения.

"Я вижу, что к Наталье Николаевне он относится абсолютно по-другому, чем ко мне, когда я была его женой. Я некий ребенок, которого постоянно надо бить по затылку, а она мать его детей – там другой подход. В отношениях с ним я не чувствовала себя до конца женщиной, хотя он заботился обо мне",

пояснила девушка StarНit.

Пока актер был женат 4 раза и имеет 5 детей от разных женщин. 

Дарья ПЕТРОВА
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