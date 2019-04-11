"Сон исчез": "русская Кардашьян" показала бюст со всех сторон

Такого откровенного купальника россиянка еще не надевала

Анастасия Квитко работает в США моделью, демонстрирующей бикини, которых она примерила больше сотни штук. Каждый раз девушке удается найти такой "наряд", который буквально лишает дара речи ее поклонников. Новый ярко красный купальник с вырезом под грудью не стал исключением.

Квитко, которую прозвали "русской Кардашьян" за аппетитную фигуру, а в особенности за пышные ягодицы, опубликовав в Instagram свежий снимок в бикини, буквально взорвала интернет своей сексуальностью.

"Сон исчез", "Дива", "Милашка", "Превосходная", "Такая красивая", "Ох уж эти формы", "Такая чувственная женщина", "Горяча", "Ты супер, зайка", "Красивая, стройная и очень сексуальная, твоё тело просто само совершенство", – восхитились провокационным кадром Анастасии ее подписчики.

Впрочем, модель крайне редко выкладывает в соцсеть "обычные" снимки в одежде, что только радует фанатов, которые с нетерпением ждут каждого нового чувственного фото своей любимицы. Любопытно, что в комментариях к постам Квитко крайне сложно найти негативные отзывы о ней. Девушка, которая уже несколько лет живет в США, покорила не только россиян и американцев, но и представителей сильного пола из других стран.